Personagens vão participar dos eventos culturais públicos promovidos pela gestão municipal

A Prefeitura de Porto Velho tornou pública a homologação do resultado final do Edital de Chamamento Público nº 005/2023, cujo objetivo é a seleção de pessoas físicas para compor a Corte do Rei Momo para o Carnaval de 2024 e atender aos eventos culturais promovidos pela gestão do município, através da Fundação Cultural (Funcultural).

Conforme o presidente da Funcultural, Godofredo Neto, “a escolha do Rei Momo e dos demais personagens da Corte acontece devido a necessidade da participação deles nos eventos culturais públicos ligados ao carnaval, promovidos pela Prefeitura”.

Ele acrescentou que os personagens receberão cachê durante todo o período das festividades momescas, conforme ficou estipulado no Decreto nº. 19.589, de 27 de novembro de 2023.

Para Rei Momo foi escolhido Ileandro Leires da Silva, habilitado com 20 pontos. Carina Moraes Lopes, também habilitada com 20 pontos, vai exercer o papel de rainha da corte. Ainda conforme o edital, Andressa de Lourdes Teixeira será a princesa; Mayara Barroso Oliveira, a Colombina; Rafael Oliveira, o Arauto; Alecsandro Ferreira, o Pierrot e o papel de Bobo da Corte ficou com Rivelino da Costa Tejas.

Confira a lista oficial.

Texto: Augusto Soares

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO