O prefeito de Porto Velho, e presidente da Associação Rondoniense dos Municípios, Hildon Chaves, se reuniu nesta sexta-feira (16) com os magistrados Marcelo Tramontini e Flávio Melo, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO). A pauta discutida durante o encontro foi o serviço Família Acolhedora, desenvolvido pelo município desde 2017, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf). O secretário da Semasf, Claudi Rocha, também participou da reunião e explicou o funcionamento do serviço Família Acolhedora.

Na ocasião, o prefeito Hildon Chaves compartilhou o sucesso do programa em Porto Velho, e destacou que a Prefeitura está aberta para apoiar e colaborar com municípios do estado que tenham interesse em aderir ao projeto.

“Precisamos reforçar a adesão do programa Família Acolhedora, não só no município de Porto Velho, mas também em outros municípios do estado de Rondônia. Atualmente o programa existe apenas na capital e em Ji-Paraná, e a ideia é que este projeto seja levado para os 52 municípios do estado de Rondônia, e a Prefeitura de Porto Velho irá apoiar os municípios que, eventualmente, venham a participar deste projeto maravilhoso, desde a minuta da lei, capacitação, enfim. A capital abraçou esta causa por entender que é um projeto de grande impacto social para as nossas crianças”, enfatizou.

FAMÍLIA ACOLHEDORA

O município de Porto Velho iniciou em 2017 o projeto piloto Família Acolhedora. Em 2018, houve a implantação da Lei 2551, de 7 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o acolhimento familiar. Crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência, retiradas do convívio familiar e que se encontram abrigadas temporariamente em unidades de acolhimento mantidas pela Prefeitura, podem ser acolhidas temporariamente por voluntários.

Para se candidatar como voluntário, veja os critérios abaixo.

-Ter acima de 21 anos de idade (sem restrição de sexo e estado civil);

– Ser morador de Porto Velho há no mínimo dois anos;

– Não apresentar pendências com a justiça e nem qualquer órgão de garantia de direitos;

– Participar dos cursos de capacitação e atender às orientações da equipe técnica que acompanha a família;

– Todos os membros da família devem estar de acordo.

A pré-inscrição pode ser feita neste link. A partir de então uma equipe técnica entrará em contato para esclarecer dúvidas através do telefone de contato: (69) 98473-6021 e e-mail: [email protected]

