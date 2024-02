Principal orientação é para que as pessoas não misturem álcool e direção

Sempre com foco na segurança das pessoas e fluidez no trânsito, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), presta orientações ao público nesse período de carnaval, tanto aos foliões quanto aos demais.

Conforme o secretário Anderson Pereira (Semtran), a principal orientação é para que as pessoas não misturem álcool e direção. “Se for beber não dirija, deixe o carro em casa e utilize o transporte coletivo, que será reforçado, ou transporte por aplicativo. Se for de carro próprio, deixe uma pessoa que não beba dirigir”, disse.

O secretário também pede respeito à sinalização e respeito às equipes dos agentes de trânsito que farão a segurança nas vias, para que possam curtir a festa da melhor forma possível.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES

Aos que vão aproveitar o período de folia para viajar, Joelmir Silva, gerente da Divisão de Treinamento e Educação para o Trânsito da Semtran, orienta que façam a revisão do veículo, mantenham os documentos em dia, utilizem o cinto de segurança e que tenham cuidado com as crianças.

“O motorista é o responsável por orientar os demais a utilizar o cinto de segurança. No caso das crianças, atentar para os dispositivos adequados. Menor de 1 ano é aconselhável utilizar o bebê conforto; acima de 1 ano até 4 anos e 6 meses, usar a cadeirinha; as demais, até 10 anos, utilizar o assento de elevação”, explicou.

Joelmir também pede que as pessoas tenham cuidado com as combinações perigosas, ou seja, não usar o celular enquanto estiver dirigindo e não dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Além disso, que o condutor esteja descansado e em boas condições psicológicas para pegar a estrada.

PARA OS FOLIÕES

Para os foliões, o servidor da Semtran também orienta não dirigir sob efeito de álcool. “Os amigos podem escolher o motorista da rodada, utilizar táxi, transporte por aplicativo, pegar carona ou se valer de qualquer outro meio que não seja ele o motorista quando estiver ingerindo bebida alcoólica”.

A orientação é ainda para que os condutores respeitem o limite de velocidade. O desrespeito às regras do trânsito, segundo o profissional, além de tirar a vida das pessoas, tem acarretado o aumento das vítimas de acidentes no Hospital João Paulo II e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

EVENTOS

Joelmir informa que neste período de carnaval, como sempre acontece, algumas vias serão interditadas nas imediações dos locais onde vão acontecer os desfiles dos blocos. Nesses locais a Semtran também vai criar via de evacuação rápida, caso seja preciso utilizar veículos de urgência e emergência (ambulâncias).

“Essas vias também serão utilizadas pelo transporte por aplicativo, ônibus e micro-ônibus de transporte coletivo ou interestadual. Também vamos bloquear a passagem de veículos de grande porte, sinalizar e bloquear ruas próximas ao perímetro onde os foliões estarão concentrados e redobrar os cuidados”, acrescentou.

Nos dias de desfile dos blocos com maior concentração de brincantes, como é o caso da Banda do Vai Quem Quer, a Semtran vai reforçar a equipe de agentes para acompanhar todo o trajeto e garantir um trânsito seguro para todos.

“A segurança e a fluidez no trânsito é o principal papel da Semtran nesse período de carnaval, e a gente conta com outras forças de segurança pública, como é o caso do Batalhão de Trânsito, Detran, 1º BPM, Polícia Civil e PRF”, frisou.

A palavra final, de acordo com Joelmir Silva, é respeito. “Se cada um respeitar o espaço do outro, veículos e pedestres, todos pela incolumidade do trânsito e segurança, nós teremos um bom carnaval”, finalizou.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO