Servidores qualificados atuam no atendimento presencial nas unidades de saúde

Cerca de 90 servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) concluíram o curso de aperfeiçoamento na Língua Brasileira de Sinais (Libras). A capacitação, coordenada pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), por meio do Departamento de Capacitação e Treinamento (DCT), tem o objetivo de promover inclusão para a comunidade surda e proporcionar uma comunicação mais acessível para toda a população.

A solenidade de entrega de certificados aconteceu no auditório da Semad, e reuniu diversos profissionais da saúde como médicas, enfermeiras e agentes comunitários de saúde (ACS).

Desde 2021, o curso de Libras é uma atividade constante, oferecida pela Semusa através da Divisão Gestora de Educação Permanente (DGEP), para profissionais da rede municipal de saúde. Até o momento, mais de 205 servidores realizaram a formação de Noções Básicas em Libras e já atuam na facilitação do diálogo com a comunidade surda nas unidades de saúde de atenção básica, média e alta complexidade de Porto Velho.

Segundo a gerente do DGEP, Angelita Mendes, o objetivo é capacitar o maior número dos servidores da Semusa e garantir um atendimento mais humanizado à comunidade surda.

“Um dos compromissos da Semusa é investir no aperfeiçoamento dos servidores, por meio da educação permanente. Cerca de 30% dos profissionais já foram capacitados em Libras, momento gratificante e inovador. Nosso foco é garantir a qualificação de mais 70% dos profissionais, com objetivo de promover a acessibilidade na rede municipal de saúde”, frisa.

Giovanda Mesquita Brandão, Agente Comunitária de Saúde (ACS) na Unidade de Saúde da Família (USF) José Adelino, já participou do curso básico de Libras. Para ela, a atualização é uma oportunidade de ampliar os conhecimentos e tornar o atendimento na rede de saúde mais acessível.

“Trabalhando como ACS me deparo com algumas pessoas surdas e muitas vezes quando buscam por atendimento não são compreendidas. Por isso, acho muito importante essa iniciativa de nos capacitar com o curso de Libras. É uma necessidade que sentimos na área da qual trabalhamos. Hoje já me sinto qualificada para recepcionar e atender as demandas dessa comunidade. Pretendo realizar mais cursos a fim de acolher e incluir essas pessoas nas nossas unidades”, frisa.

CORAL DE LIBRAS

Servidores da Semusa capacitados na Língua Brasileira de Sinais se uniram para formar o Coral de Libras da Semusa, em 2022, ano da primeira apresentação pública do grupo.

Este ano, com sinais de mãos e coreografias bem ensaiadas, o Coral de Libras se apresenta na sexta-feira (15), às 9h, na entrada da sede da Semusa. No dia 25 de dezembro, a partir das 19h, a apresentação acontece no Parque da Cidade, onde acontece a programação cultural Natal Porto Luz.

Texto: Jainni Victória

Foto: Jainni Victória

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO