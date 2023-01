Prefeitura publica novo edital para acordos em precatórios

Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Suspeita de desviar dinheiro da formatura também é acusada de dar golpe em lotérica

A aluna da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) acusada de ter desviado quase R$ 1 milhão do dinheiro arrecadado para a festa de formatura ganhou cinco vezes na loteria em 2022 com apostas feitas após transferir a quantia da turma para sua conta pessoal, no fim de 2021.

Alicia Dudy Muller Veiga , de 25 anos, faturou R$ 326 mil em premiações da Lotofácil depois de fazer dezenas de jogos de alto valor em uma lotérica na Zona Sul de São Paulo . As apostas teria sido feitas entre abril e julho do ano passado, de acordo com a Polícia Civil.

Ainda, na última vez que Alicia tentou fazer uma aposta, ela teria dado um golpe na lotérica, deixando um prejuízo de R$ 192 mil, conforme a Delegacia Especializada em Investigações Criminas (Deic) de São Bernardo do Campo.

A descoberta dos prêmios ocorreu após abertura de inquérito para apurar o suposto golpe contra a lotérica. De acordo com os donos do estabelecimento, a estudante vinha fazendo apostas de cerca de R$ 9 mil diariamente.

Suposto golpe na lotérica

Em 12 de julho de 2022, Alicia já havia gasto cerca de R$ 461 mil em apostas, feito amizade com os funcionários da lotérica e tentou fazer um conjunto de jogos na Lotofácil, no total de R$ 891.530.

Dessa forma, ela apresentou um agendamento de transferência via Pix como prova de pagamento. As funcionárias, então, começaram a registrar os jogos e entregaram os comprovantes à jovem, mas o gerente desconfiou da situação e questionou a estudante sobre quando o dinheiro cairia.

A suspeita, segundo a polícia, tentou “ludibriar” os funcionários mostrando um comprovante de transferência no valor de R$ 891,53, mas a gerente pediu que as apostas fossem interrompidas.

Alicia, porém, já havia recebido os comprovantes de R$ 193 mil em apostas , mesmo tendo pago à lotérica somente R$ 891,53.

Ela, então, teria deixado o estabelecimento com um prejuízo de R$ 192 mil, o que fez com que os donos do local procurassem a polícia e abrissem um inquérito acusando Alicia de suspeita de lavagem de dinheiro e estelionato .

Ao tentar localizar a origem do dinheiro que a jovem usou para fazer as apostas, a delegada Katia Regina Cristofaro Martins, do Deic de São Bernardo, descobriu que ela havia ganhado cinco vezes na loteria.

“Solicitamos informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) (que monitora transações financeiras) e vimos que ela havia recebido vários prêmios, mas, como eram valores de origem lícita, isso não dizia muita coisa”, afirmou a delegada ao jornal O Estado de S. Paulo .

Até aquele momento, a polícia ainda não sabia da possível apropriação de quase R$ 1 milhão da festa de formatura dos alunos de Medicina da USP.

“Fiquei sabendo desse fato novo na última sexta-feira. Agora temos uma pista da origem do dinheiro e pretendo colher depoimento dos alunos da comissão de formatura e da empresa envolvida”, acrescentou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional