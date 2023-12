Município assegurou a manutenção de 90% das estradas rurais, entre outras ações para o campo, através da Semagric

O prefeito Hildon Chaves prestigiou na manhã desta sexta-feira (08), o 1º Encontro de Produtores Rurais do Município de Porto Velho, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), com foco no fortalecimento da agricultura familiar. O evento reuniu produtores de todas as regiões da capital, no auditório da Faculdade São Lucas, Campus 2.

“É um momento muito positivo para o homem do campo em Porto Velho, com a Prefeitura ampliando as ações e investimentos para melhorar as condições no meio rural. Temos avançado muito, mas sabemos que ainda é preciso seguir fazendo mais. A capital tem o maior rebanho bovino, se destaca no aumento da produção de café, na piscicultura e nos grãos, e através da Semagric estamos contribuindo para essa expansão”, disse o prefeito.

Hildon Chaves estava acompanhado da primeira-dama e deputada estadual Ieda Chaves, do secretário geral de Governo, Fabricio Jurado e vereadores. O secretário da Semagric, Carlos Magno, junto com o adjunto Evaldo Lima, recepcionou o prefeito.

A deputada Ieda Chaves lembrou que a sua infância foi no meio rural, no interior do Paraná. “Eu sei como é o trabalho no campo e dos desafios. No próximo ano, vou destinar um recurso para a execução da Semagric, com o foco no apoio aos pequenos produtores rurais, que são os responsáveis pela comida na mesa da maioria da população”.

Carlos Magno destacou que a Semagric realizou melhorias em cerca de 90% dos mais de 7 mil quilômetros de estradas rurais do município. “A prioridade definida pelo prefeito Hildon Chaves foi a melhoria nas estradas, para garantir o escoamento da produção agropecuária, o transporte escolar e a locomoção das pessoas. Investimos na manutenção do maquinário, na compra de novos equipamentos e terceirizamos os serviços, permitindo atingirmos esse volume grandioso de estradas recuperadas”, completou.

PRODUTORES

Lenir Barbosa é uma liderança da Comunidade Terra Santa, onde cerca de 260 famílias tiram o sustento da produção de bananas, mandioca e outras culturas. “Avançamos muito neste ano, com o trabalho do secretário Carlos Magno e de toda a sua equipe. Melhoraram as estradas rurais na nossa região e esperamos que esse trabalho continue”, relatou.

Adalto Donato é produtor rural no distrito de União Bandeirante e reconheceu que a prefeitura promoveu melhorias nas estradas rurais da região. “Melhorou muito as estradas e esperamos que esse trabalho tenha continuidade, pois sem estradas o produtor rural fica muito prejudicado”, disse ele, acrescentando que a região se destaca na produção de gado de corte e agora no café.

PALESTRAS

Entre os palestrantes do 1º Encontro de Produtores Rurais do Município de Porto Velho, o engenheiro agrônomo Gabriel Ferreira, especialista em questões ambientais, falou sobre as alternativas sustentáveis para a produção da agricultura e pecuária no município.

A chefe do escritório local da Emater/RO, Helena Sena, mostrou o passo a passo sobre a substituição da Declaração de Aptidão (DAP) pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), documento essencial para que o produtor tenha acesso a créditos e benefícios do governo federal com relação a subsídios financeiros, para que o pequeno produtor possa desenvolver as atividades em sua propriedade rural.

O adjunto da Semagric também fez uma explanação sobre os trabalhos da pasta neste ano. “Apresentamos um resumo do nosso trabalho, das medidas que foram tomadas sob a determinação do prefeito Hildon Chaves, que permitiram a Semagric desenvolver uma série de ações neste ano”, completou.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO