Prefeitura realiza pit-stop de conscientização contra o HIV no Parque da Cidade

No local, servidores da Semusa promoveram a conscientização e distribuíram kits de preservativos

Como parte das atividades alusivas à campanha “Dezembro Vermelho”, que tem o intuito de alertar e conscientizar sobre formas de contágio e tratamento da Aids e de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou na noite da última terça-feira (5) um pit-stop no Parque da Cidade para divulgar a campanha.

A escolha do local para a divulgação de informações de saúde se deu pela alta circulação de pessoas em função das atividades do Natal Porto Luz. O mês também marca a luta contra o preconceito em torno da doença e das pessoas diagnosticadas.

CAMPANHA

A Lei nº 13.504/2017 foi sancionada em dezembro de 2017 e a campanha possui um conjunto de atividades com foco na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV.

A escolha do mês foi em função do Dia Mundial contra a Aids, celebrado no mundo inteiro no dia 1º de dezembro.

“Neste período estão sendo intensificadas as ações nas unidades sobre a disposição dos testes e a distribuição de preservativos como principal forma de prevenção, então aqui no Parque nós estamos abordando as pessoas, informando, conversando, entregando um kit e assim ajudando a educar a nossa população quanto aos cuidados e também sobre a importância do diagnóstico para um tratamento eficaz, pois hoje quem realiza o devido acompanhamento se torna indetectável e assim, evita a transmissão para outras pessoas, vivendo de forma saudável, se relacionando, construindo família, enfim”, explicou Vanessa Correia, gerente do Núcleo de ISTs da Semusa.

DADOS

Segundo dados da Semusa, os novos casos subiram no comparativo entre os anos de 2021, com 298 casos, e 2022, com 317 positivos. Somente neste ano, os registros apontam que, até setembro, foram 248 novos casos.

UNIDADES DE SAÚDE

Todas as unidades básicas de saúde do município trabalham com a temática ao longo do ano. Nelas são ofertados, em livre demanda, os testes rápidos de sífilis, hepatites virais e HIV/Aids, além da distribuição gratuita de preservativos masculinos e femininos.

Já para os pacientes diagnosticados, está disponível o Serviço de Atendimento Especializado (SAE).

