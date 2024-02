Ação em parceria com entidades da capital garantiram o plantio de cerca de 300 mudas de diferentes espécies

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), em parceria com entidades da capital, realizou o plantio de novas mudas de árvores de diferentes espécies no Parque Jardim das Mangueiras, mais conhecido como Skate Parque, zona Leste da cidade.

A ação aconteceu na tarde de sábado (3), quando a população e frequentadores do local participaram do plantio de aproximadamente 300 mudas de várias espécies, doadas por parceiros voluntários. O secretário da Sema, Robson Damasceno, fala sobre a ação.

“A iniciativa do plantio visa promover a conscientização ambiental e contribui para a sustentabilidade do ecossistema local. Os voluntários desempenharam um papel crucial, não apenas no plantio das mudas, mas também na construção de uma rede mais forte de cuidado com o meio ambiente. É importante ressaltar que o ato de plantar árvores, pois elas desempenham importante papel, destacando-se a capacidade de absorver dióxido de carbono, a produção de oxigênio, a melhoria da qualidade do ar, a conservação do solo, a criação de habitats para a vida selvagem, a redução de ruídos, e o aprimoramento do clima em nossas áreas urbanas”, explica Robson.

Tino Alves, gestor do projeto e coordenador do grupo Voluntariado Ambiental, diz que “as matrizes são árvores de uma determinada espécie que fornecerão material de propagação sexuada (sementes) ou assexuada (estacas, gemas), que no futuro vão produzir muitas sementes que se tornarão mudas, as quais poderão ser aproveitadas e plantadas em outros espaços, assim levando arborização para o nosso município e gerando bem-estar a todos”.

Tino agradeceu ainda aos voluntários Laércio, do Sítio Florescer, Agro Tropical Amazônia, Viveiro Casa Verde, entre outros parceiros e entidades que selecionaram mudas de seringueira, andiroba, copaíba, angelim, paineira, barriguda, samaúma, mogno e pau-brasil. “Eles também plantaram árvores frutíferas como biribá e graviola, entre outras que servem para o consumo humano. Estamos organizando outras ações não só de plantio, mas de meio ambiente em geral, visando melhoria da qualidade de vida para a população. São vários técnicos de diversas áreas e vários voluntários envolvidos nesse projeto em prol do nosso desenvolvimento sustentável”, acrescentou Tino.

A voluntária Fabiana Bezerra conta como a ideia surgiu. “Esse trabalho surgiu desde aquele mega plantio na avenida Santos Dumont, que foi criado o grupo Voluntariado Ambiental, para poder arborizar vários pontos aqui na cidade de Porto Velho. Temos esse apoio da Prefeitura, através da Sema, e temos pessoas da sociedade neste grupo, e essas mudas foram doadas pela Prefeitura, Unir e por outras entidades que produzem mudas. Hoje nós estamos doando para a população mudas de ypê amarelo e rosa, oiti, pata de vaca, flamboyant e mudas frutíferas, como tamarindo, jaca, jabuticaba, taperebá que aqui é conhecido como cajá, entre outras espécies”, esclareceu Fabiana.

Texto: Rando Silva

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO