O objetivo da mudança é garantir a fluidez e segurança das pessoas que vão participar do evento

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), realizará no sábado (20), das 19h à 00h, a interdição de ruas e avenidas no entorno do Mercado Cultural, local onde será realizada oficialmente a abertura do Carnaval 2024, com o Baile Municipal.

O agente de trânsito J. Silva, explica que o primeiro ponto de interdição será do lado esquerdo da avenida Presidente Dutra, no sentido Centro, entre as ruas Dom Pedro II e Henrique Dias. Já o segundo ponto de interdição será na rua José de Alencar, entre as ruas Henrique Dias e José do Patrocínio. O terceiro ponto é a interdição da rua Floriano Peixoto entre as ruas José Bonifácio e José de Alencar.

Após o término do Baile, à meia-noite, as ruas serão liberadas e o trânsito volta à normalidade. Para a interdição, equipes da Semtran utilizarão barreiras móveis, cavaletes, gradil, cones e fita zebrada. O objetivo da mudança é garantir a fluidez e segurança das pessoas que vão participar do evento. “Nós vamos estar com efetivo para garantir que isso aconteça”, comenta J. Silva.

BAILE MUNICIPAL

A abertura oficial do Carnaval 2024 de Porto Velho acontece neste sábado (20), com a realização do Baile Municipal, a partir das 19h, no Mercado cultural, localizado na avenida Presidente Dutra, n° 2816. O evento terá apresentações da banda Puraque e do cantor Juninho Alê, além da presença do Rei Momo e os demais personagens da Corte.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO