Prefeitura segue com trabalhos na avenida Santos Dumont

O 3º Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do 1º, 2º, 3º, 4º Conselho Tutelar de Porto Velho e do 1º Conselho Tutelar Distrital/Jaci Paraná, realizado no último domingo (1º), teve resultado oficial da votação disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO), no final da tarde da segunda-feira (2).

Serão preenchidas 25 vagas existentes e seus respectivos suplentes, sendo 20 vagas para o 1º, 2º, 3º, 4º Conselho Tutelar de Porto Velho, e cinco vagas para o 1º Conselho Tutelar Distrital/Jaci Paraná.

Conforme o resultado da votação os 20 conselheiros eleitos para Porto Velho foram:

Número Candidato Votos

220 – Michele Moreira Passos – 866

277 – Carine Cavalcante – 772

222 – Felipe Xavier Costa – 762

255 – Marcilene Vieira De – 693

353 – Carine da Silva Valle Rocha – 679

212 – Sinária Denise- 668

341 – Mirian de Oliveira Bispo – 633

262 – Sula Dourado – 624

258 – Maria Josilene Da Silva – 579

235 – Ana Cassia Lima – 564

296 – Ana Paula Brito – 545

244 – Sônia Regina Lima Medeiros – 543

251 – Alessandra Souza – 530

292 – Felipe Lopes Vieira – 517

281 – Lígia Maria Souza Lima – 502

304 – Jean Caetano – 500

336 – Patrícia Claros – 475

372 – Emanulle Andrade – 472

227 – Doriane Bentes – 465

229 – Davina Saldanha – 462

Os cinco conselheiros eleitos para o 1º Distrital /Jaci Paraná, foram:

Número Candidato Votos

708 – Denis Fernando C. Rodrigues – 257

702 – Paulo Acosta – 241

718 – Mara Adriana da Silva – 186

703 – Carlos Alberto – 166

711 – Célia Rodrigues – 142

Certificação e decreto de posse dos conselheiros tutelares para quadriênio 2024-2027 será no dia 9 de dezembro de 2023.

