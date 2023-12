Premiação, simpósio, lançamentos e conquistas foram destaques nas ações científicas, tecnológicas e de pesquisa em Rondônia 

Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento das ações científicas e tecnológicas e a pesquisa, bem como as estratégias de desenvolvimento de Rondônia durante o ano de 2023, a Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero), implementou ações para identificar, adaptar e transferir, sobretudo para as pequenas e médias empresas agrícolas ou industriais, a tecnologia requerida no Estado.

Segundo o presidente da Fapero, Paulo Haddad, além do acompanhamento das pesquisas que vêm se desenvolvendo de anos anteriores tais como o Programa de Apoio a Eventos (PAE-2022) que encerra este ano; o primeiro chamamento voltado à restauração ecológica na produção piscícola da agricultura familiar; a Chamada Universal 2022 que atende todas as áreas do conhecimento humano; destaca-se o encerramento do primeiro programa de subvenção a ideias inovadoras do Estado, o Programa Centelha II, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que dará origem a mais parcerias com o Programa Tecnova III e um novo Programa Centelha III.

Os programas de bolsas para Capacitação e Fixação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia (Cafix) da Fapero, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (Sedam) e Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social ‍(Seas), que visam fixar jovens com formação em alto nível e apoiam as referidas secretarias, desenvolvendo conhecimento nas respectivas áreas, terão continuidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Estado vem crescendo e se destacando desde 2019, e atua com Hubs de inovação (espaços físicos ou virtuais nos quais empresas e startups podem trabalhar e ter acesso a contatos, investidores, mentores e fornecedores). Nos últimos três anos, o Estado passou a colher os resultados com o lançamento do Programa Centelha.

PREMIAÇÃO

Em abril, o pesquisador Luis Francisco de Machado Pfeifer, amparado em suas pesquisas pela Fapero, conquistou a 1ª colocação na premiação nacional em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), realizada pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) em parceria institucional com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para incentivo à pesquisa no Brasil.

Entre as ferramentas desenvolvidas a partir das pesquisas, destaca-se o Sistema de Avaliação do Grau de Acabamento Bovino (Sagabov), dispositivo que permite ao produtor rural avaliar de forma rápida e precisa, o acabamento da carcaça dos bovinos destinados ao abate. O pesquisador também desenvolveu o “Vetscore”, uma ferramenta simples formada por duas réguas, que permite ao produtor obter informações precisas sobre a condição corporal do animal e, a partir delas, selecionar animais mais adequados, resultando em maior ganho em fertilidade e produção de leite.

Em maio, uma importante pesquisa que tem incentivo do Governo de Rondônia, por meio da Fapero, tem chamado a atenção da comunidade científica e também ambiental. Trata-se da utilização de uma planta típica da região amazônica, capaz de substituir o mercúrio no processo da formação da amálgama do ouro (liga de ouro com mercúrio utilizado na extração de ouro). A pesquisa é realizada no Laboratório de Biogeoquímica Ambiental da Universidade Federal de Rondônia (Unir), e está sob a liderança do professor Wanderley Rodrigues Bastos e da botânica Marta Pereira, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A pesquisa, que está em andamento, pretende buscar uma solução capaz de isolar a propriedade da planta, e assim substituir o mercúrio.

No mês de dezembro, a Fapero realizou a premiação científica “Dr. Abnael Machado de Lima” In Memorian, para reconhecer, dar visibilidade e premiar pesquisadores com trabalhos de grande potencial e/ou contribuição para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovativo do estado de Rondônia, além de profissionais da área de comunicação, atuantes na difusão de pesquisas científicas, tecnológicas e inovação. Os premiados concorrerão ao prêmio nacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). A Fundação articula e recebe mais de R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares estaduais para pesquisas na área ambiental, de cidades inteligentes e no desenvolvimento de programas para a agricultura familiar.

SIMPÓSIO

Este ano foi realizado o maior evento científico de Rondônia, o I Simpósio de Ciência e Pesquisa (Simfap), que apresentou os resultados de pesquisas financiadas pela Fapero ao longo dos últimos dez anos, a fim de prestar contas à sociedade e entidades ligadas à ciência, tecnologia e inovação, bem como gerar estímulo ao conhecimento e inovação tecnológica, além de incentivo ao desenvolvimento de ciência, a tecnologia e inovação no Estado. O evento foi realizado pela Fundação e teve a participação da representante do Governo de Espanha para Ciência, Tecnologia e Inovação, Dra. Maria del Pilar de Miguel Ortega, e do pesquisador sueco Dr. Alex Enrich Prast.

CONQUISTA

Rondônia subiu cinco pontos em competitividade no Ranking Nacional de Inovação, pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Em agosto, foi divulgado que o Estado saltou da 21ª para 16ª posição. Os dados foram divulgados na 12ª edição, e avaliou as 27 unidades federativas. O resultado coloca Rondônia na 2ª posição do Norte do Brasil nos quesitos Orçamento de Ciência, Tecnologia e Inovação; Patentes; Bolsas de Pós-Graduação e Empreendimentos Inovadores. Os investimentos em ciência, tecnologia e inovação foram instruídos pelo Governo do Estado que, por meio das ações da Fapero, começam a apresentar resultados para Rondônia.

LANÇAMENTOS

Em outubro foi lançado o Programa Nacional Inova Amazônia, que visa fomentar apoiar e desenvolver pequenos negócios inovadores na área de Bioeconomia. O Inova Amazônia foi lançado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Em novembro, a Fapero aderiu à iniciativa do programa nacional da Confap, Amazônia+10, cujo objetivo é apoiar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico na Amazônia Legal, tendo como foco uma melhor compreensão das interações natureza-sociedade para o desenvolvimento sustentável e inclusivo da região. Os estudos, apoiados no âmbito desta iniciativa, devem avançar o conhecimento científico sobre a região e, conjuntamente com atores relevantes para as formulações de políticas públicas, atrair investimentos públicos e privados de forma a promover o bem-estar das populações da região de forma consistente e a longo prazo. Nesta sua segunda chamada fomentará o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador em Rondônia mediante a chamada nacional Expedições Amazônicas, com os estados que compõem a Amazônia Legal (obrigatoriamente) e diversos outros estados brasileiros, o CNPq e diversas entidades internacionais de pesquisa e outros.

CHAMAMENTOS

Ao final de 2023 foram lançados seis chamamentos para fomentar o desenvolvimento das ações científicas e tecnológicas e pesquisa em Rondônia:

Programa de Apoio à Pesquisa e Soluções Inovadoras para a Fruticultura no Estado de Rondônia (PAP-agritech fruticultura), visa o melhoramento da quantidade e da qualidade da produção de frutas no Estado pela agricultura familiar, para melhorar a renda e reduzir o valor das frutas e seus derivados para o consumidor rondoniense;

Programa de Apoio à Pesquisa para Publicação Científica (PAP – publica). O programa tem o objetivo de apoiar o registro de trabalhos feitos por pesquisadores do Estado e que servirão de material de consulta a outros pesquisadores;

Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Cadeias Produtivas no estado de Rondônia (PAP cadeias produtivas). Este programa objetiva fortalecer caminhos desde a produção até a colocação no mercado dos produtos primários da agricultura familiar e populações tradicionais;

Programa de Apoio a Eventos Científicos e Tecnológicos (PAE). O programa terá continuidade visando o intercâmbio de palestras, simpósios e outros eventos que visam apoiar a formação e o conhecimento no Estado;

Programa de Apoio à Pesquisa (PAP/universal áreas prioritárias). Outro programa de sucesso que busca alcançar projetos que melhorem o desempenho da agricultura familiar no Estado em todas as suas vertentes;

Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PBIC/PBIT). Programa consagrado do CNPq e FAPs pelo Brasil afora. O Governo do Estado vem aumentando paulatinamente, ano a ano, o número de alunos de graduação apoiados em suas pesquisas, este chamamento atenderá 95 novos alunos com investimento de R$ 798 mil.

Fonte: Governo RO