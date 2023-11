Prêmio EXPOJUD – Cadastre-se e vote nos candidatos do Poder Judiciário de Rondônia

Uma reunião promovida pela Secretaria de Tecnologia da informação e Comunicação do Poder Judiciário de Rondônia marcou a comemoração dos 10 anos do Encontro Nacional de Secretários de TIC Judiciária, o Enastic. O evento foi criado pelo TJRO e teve o primeiro acontecimento no ano de 2014 na sede deste tribunal.

O objetivo do ENASTIC é debater projetos e soluções de tecnologia da informação e da comunicação para melhorar o trabalho do Judiciário em todo o país, discutindo com os participantes uma visão de futuro da tecnologia de informação e comunicação (TIC), e aproximação dos Tribunais de Justiça.

A reunião contou com a presença dos servidores Almir dos Santos Albuquerque, Marco Aurélio Shibayama, Sidnei Roberto Feliciano da Silva, da secretária administrativa Elaine Piacentini Bettanin, da secretária de tecnologia da informação e comunicação Ângela Carmen Szymczak de Carvalho, do desembargador Alexandre Miguel, que à época atuava como presidente do comitê de TIC, entre outros. Durante o evento foi destacada a importância da atuação dos servidores da STIC para a realização do evento, esforço que foi fundamental para o sucesso do encontro mesmo com os desafios da época, em que até mesmo o Processo Judicial Eletrônico, hoje consolidado, ainda estava em implantação.

A reunião recordou o pioneirismo da Justiça de Rondônia nesta atuação, muito importante para a memória do Poder Judiciário.

O evento se mostrou tão importante que foi aderido por outros Tribunais, além de manter a regularidade anual. Além disso, outros eventos de natureza semelhante nasceram no Enastic.

Durante a reunião foi apresentada a placa recebida pela secretária de tecnologia da informação e comunicação, Ângela Carmen, na 10ª edição do evento ocorrida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais que homenageou o projeto no Judiciário Exponencial.

