Prêmio Judiciário Rondoniense de Comunicação: Caco Barcellos será palestrante em cerimônia de entrega nesta terça,12

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, participou nesta quinta-feira, 07, da solenidade de posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Wilber Coimbra, e o do vice-presidente, conselheiro Paulo Curi Neto, além novo procurador do Ministério Público de Contas, Miguidônio Xavier, que aconteceu no auditório da instituição e foi transmitida ao vivo no canal no TCE no Youtube.

Em seu discurso, o desembargador parabenizou a gestão que se encerra e fez votos de sucesso para os empossados. Citando um ditado africano, em que diz que “quem quer ir rápido, vai sozinho, mas quem quer ir longe deve ir acompanhado”, Marcos Alaor reafirmou o respeito e a parceria com a instituição. “O Poder Judiciário do Estado de Rondônia escolhe ir acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que ao longo de sua história nunca nos faltou, com a orientação adequada, com o controle da probidade e a amizade republicana que nos cerca”, pontuou.

O presidente também foi aplaudido ao anunciar a recente conquista da Justiça de Rondônia do 5º Selo Diamante de Qualidade, conferido pelo Conselho Nacional de Justiça em solenidade realizada essa semana em Salvador. O TJRO conquistou o primeiro lugar entre os tribunais brasileiros. “Somos a melhor Justiça do país”, comemorou.

Também participaram da solenidade o desembargador Raduan Miguel Filho, eleito para o próximo biênio, o decano do TJRO, desembargador Roosevelt Queiroz Costa, os juízes auxiliares da presidência Guilherme Baldan e Ilisir Rodrigues, a juíza auxiliar da Corregedoria-geral da Justiça, Inês Moreira da Costa, a juíza Valdirene Clementele e a juíza presidente da Associação do Magistrados de Rondônia, Euma Tourinho.

