Prêmios do sorteio do Nota Legal são entregues e Plano de Integridade reforçam transparência nas ações da Sefin 

Com o objetivo de atender às demandas prioritárias apresentadas pela população, a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) realizou na terça-feira (30), o lançamento do Plano de Integridade e assinatura da Carta de Integridade e a entrega simbólica dos prêmios aos ganhadores do programa Nota Legal, totalizando R$ 500 mil, do sorteio realizado em 22 de dezembro de 2023.

ETAPAS DO PLANO

Com o testemunho de gestores, servidores dos diversos setores da Secretaria de Finanças, representantes dos setores produtivos e da população, a Secretaria de Finanças apresentou seu Plano de Integridade publicado, e, ainda assumiu o compromisso público de que irá fomentar, praticar e monitorar o cumprimento do seu Programa de Integridade, que foi publicado no dia 8 de dezembro de 2023, e, apresentado na presente data.

Construído a partir do esforço dos colaboradores, que elencaram os riscos e medidas para reduzir ou eliminar condutas e práticas antiéticas, e, especialmente com a contribuição da População Rondoniense que, através de Chamada Pública definiu a priorização desses riscos e das medidas mais eficazes para mitigá-los.

A primeira parte do evento consiste na apresentação do novo Plano de Integridade da Sefin, reforçando os princípios éticos e a transparência nas atividades da Instituição. Este plano é crucial para fortalecer a integridade e a responsabilidade na gestão pública, garantindo a confiança da população e o uso adequado dos recursos. Em seguida, convidou-se os representantes de diversos setores da Sefin, começando pelo secretário da pasta, coordenadores, gerentes, chefes de núcleos, contando inclusive, com a participação dos delegados regionais, das unidades do interior do Estado, para assinar a Carta de Integridade.

Segundo a delegada da 6ª Delegacia Regional da Receita Estadual da cidade de Ariquemes, Juliana Furini Reginato, a assinatura da Carta de Compromisso pela Integridade, pelos representantes dos setores da Sefin, “é um passo importante para a promoção de uma gestão ética na secretaria como um todo. Com isso, a responsabilidade pela integridade deixa de ser apenas dos gestores, e passa a ser de todos os atores envolvidos, o que fortalece a cultura de integridade na instituição”, ressaltou.

NOTA LEGAL RONDONIENSE

Na segunda etapa do evento, ocorreu a entrega simbólica dos prêmios do Sorteio de Natal, realizado em 22 de dezembro de 2023, onde 50 sortudos dividiram o montante de 500 mil reais em prêmios nos valores de 20, 15, 10 e 5 mil reais.

A vencedora do prêmio de 20 mil reais no Nota Legal, Tatiane Buratti, expressou sua emoção ao receber a notícia. “Sou Acadêmica de Odontologia e me dedico a trabalhos voluntários em entidades sociais, e agora tenho a oportunidade de investir em uma cadeira odontológica”, comemorou.

Ganhadora do prêmio de 10 mil reais, Monita Neto destacou o inciativa interessante da doação para entidades sociais. “Além de contribuir para causas sociais, temos a possibilidade de concorrer a prêmios”, evidenciou.

Segundo o secretário de Finanças, Luís Fernando, a realização do sorteio é uma oportunidade para recompensar a participação da comunidade no Programa, destacando a importância da emissão de notas fiscais e o impacto positivo nas finanças do Estado.

Fonte: Governo RO