Preparação concluída! Flamengo faz último treino antes de enfrentar o Al-Hilal

O Flamengo concluiu nesta segunda-feira (06.02), no Estádio Príncipe Heritier Moulay El Hassan, a preparação para a estreia no Mundial de Clubes. O Mengão enfrenta o Al-Hilal amanhã (7), às 16h (de Brasília), em Tânger, pelas semifinais da competição disputada no Marrocos.

O Mister Vitor Pereira utilizou a atividade para fazer os últimos ajustes na equipe que entrará em campo nesta terça-feira. Antes da viagem para Tanger, Noureddine Naybet, lenda do futebol marroquino, recebeu a delegação rubro-negra no hotel e foi presenteado com o novo Manto Sagrado.

Flamengo e Al-Hilal se enfrentaram no Mundial de Clubes em 2019. Na época, o time treinado por Jorge Jesus venceu os sauditas por 3 a 1, com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e AlBulayhi (contra).

Fonte: Agência Esporte