PREPARAÇÃO Departamento de Políticas Públicas para Juventude de Porto Velho promove Mega Aulão Pré-Enem

Evento é gratuito e o período de inscrição é das 6h do dia 28/10 à 0h do 30/10

A Prefeitura de Porto Velho, através do Departamento de Políticas Públicas para Juventude (DPPJ), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realizará no dia 2 de novembro o aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), evento denominado “Mega Aulão Pré-Enem”. A preparação será no auditório da Escola Major Guapindaia, rua Padre Chiquinho, nº 2375, bairro São João Bosco, das 8h às 12h30.

O Mega Aulão Pré-Enem é gratuito. O período de inscrição é das 6h do dia 28/10 à 0h do 30/10. O link para as inscrições será disponibilizado via Instagram: @departamentodajuventudepvh e whatssap: (69) 993235328. As vagas serão limitadas.

“Estamos empenhados na realização do aulão para contribuir na preparação para o Enem. Capacitando e preparando a juventude do município para o ingresso no ensino superior. Agradecemos o apoio da Prefeitura e da Semasf na implementação das políticas públicas para o segmento da juventude”, disse o diretor do DPPJ, Luis Noberto.

ENEM

O Enem é uma prova aplicada anualmente pelo Ministério da Educação por meio do Inep e o seu resultado pode ser utilizado como forma de ingresso em universidades públicas e privadas em todo o país, como também no exterior, como em Portugal. Aqui no Brasil, existem programas do governo federal que usam o desempenho no exame como critério para participação em seus processos de seleção: Sisu, Prouni e Fies.

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 acontecem em 5 e 12 de novembro em todo o país. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), neste ano estão inscritas mais de 3,9 milhões de pessoas.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO