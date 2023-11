PREPARAÇÃO Mega Aulão Pré-Enem promovido pela Prefeitura reúne cerca de 400 alunos

Ações da Prefeitura melhoram estrutura dos cemitérios, permitindo que familiares prestem homenagem aos entes queridos

Como era esperado, uma multidão se dirigiu aos cemitérios neste Dia de Finados (2), para prestar homenagem aos entes queridos. E a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), atuou para assegurar melhorias nesses locais, permitindo que as famílias pudessem acessar todos os espaços.

“Ainda no mês de maio, a Semusb iniciou um grande mutirão de limpeza nos cemitérios dos Inocentes, no Santo Antônio e na Candelária, com roço do mato, varrição, rastelamento, retirada de material e outros serviços. Em seguida, fizemos a pintura, iluminação em alguns pontos, reconstrução de parte do muro do Santo Antônio e deixamos uma equipe fixa para dar a manutenção”, explicou o secretário da Semusb, Cleberson Pacheco.

A capela e o cruzeiro no Santo Antônio foram pintadas e a iluminação melhorada. O mesmo ocorreu no Inocentes. “A determinação do prefeito Hildon Chaves e do secretário Cleberson é de que a Semusb fizesse uma limpeza completa nos cemitérios, incluindo os corredores e os acessos, mas também os túmulos, jazigos e covas”, explicou o diretor da Divisão de Cemitérios da Semusb, Moizés Soares.

TRANSPORTE

Além de preparar e melhorar os locais para a visitação das famílias, a Prefeitura também atuou para garantir outros serviços. É o caso do aumento da frota para facilitar o acesso aos cemitérios da cidade, principalmente na linha do Triângulo, que transporta passageiros até o Cemitério de Santo Antônio.

Também receberam reforço as frotas Campus Unir e Ulisses Guimarães via BR, que fazem trajeto até os cemitérios Recanto da Paz e Jardim da Saudade. A Semtran também atuou controlando o trânsito nas imediações dos cemitérios, com a sinalização e presença de viaturas e agentes de trânsito.

AMBULANTES

A Semusb cadastrou 35 vendedores ambulantes, que comercializaram nas imediações dos cemitérios. A venda de flores, arranjos, velas, comida e bebidas não alcoólicas foi liberada, por meio de Licenciamento Eventual.

MISSAS E CULTOS

As capelas dos cemitérios foram ocupadas por fiéis da Igreja Católica, com a realização de terços e celebração de missas. No cruzeiro, que teve a cruz e todo o espaço pintados, muitos acendiam velas, em homenagem aos entes que se foram.

Evangélicos de diferentes denominações também distribuíam de material com mensagens de fé e realizam orações e louvores.

Texto: Eranildo Costa Luna

Fotos: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO