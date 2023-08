Ideia é auxiliar os treinos dos atletas de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), fez a entrega de materiais esportivos para os membros da comissão técnica e atletas que representarão a capital nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR).

Foram entregues bolas de basquete, de futsal, de futebol 7 society, e ainda materiais esportivos para atletas do ciclismo. Os times das modalidades coletivas começaram os treinos há alguns meses e se preparam em diferentes polos para o JIR. Os atletas das modalidades individuais também começaram os planejamentos da competição.

O evento vai reunir mais de 3 mil atletas de 36 municípios de Rondônia e vai ocorrer entre os dias 29 de setembro a 11 de outubro e pela primeira vez será realizado em Porto Velho. A delegação da capital, incluindo atletas e comissão técnica, é de cerca de 300 pessoas.

REPRESENTANTES

A equipe de basquete foi representada por um dos responsáveis, Vladir Carvalho, que contou que os atletas estão treinando de 3 a 4 dias por semana em busca do título na competição. “A gente só tem a agradecer a secretaria pelo apoio e a disponibilidade de ajudar a nossa equipe, estamos confiantes para entregar o melhor de nós”, disse Vladir.

O armador, André Ximenes, joga basquete há 12 anos e essa será a primeira vez que vai participar do JIR. “Estou bem ansioso, mas a gente tem um time bem entrosado, há muito tempo jogando junto e estamos esperando o melhor”, disse o atleta.

No ciclismo 14 atletas representarão o município de Porto Velho. Os representantes receberam pneus, correntes, câmara e outros objetos para os treinos. Para o técnico masculino e feminino, Marcos Henrique, os treinos se intensificaram com o objetivo de subir no ponto mais alto do pódio. “A partir de agora, com esses materiais que nós pegamos, vamos aumentar nossos treinos, com a esperança de sermos campeões”, conclui.

De acordo com o secretário-adjunto, Edilson Pacheco, os materiais auxiliarão os treinos dos atletas em diferentes modalidades. “A Semes agradece o empenho dos atletas, que com toda certeza farão bonito no JIR, com uma excelente qualidade técnica de nossos atletas”, reforça o adjunto.

Segundo a secretária da pasta, Ivonete Gomes, a Prefeitura de Porto Velho está pensando em todos os detalhes para que seja uma linda festa. “A entrega desses materiais é mais um passo importante para que nossos atletas estejam preparados e tragam esse título para nossa capital”, finaliza.

Texto: André Oliveira

Foto: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO