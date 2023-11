Presente em quase todas as padarias, aprenda a fazer Carolina Recheada

Durante a sessão de terça-feira (30), da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) apresentou uma indicação ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) para a pavimentação da rodovia que conecta Cujubim e Machadinho D’Oeste, e a construção de uma ponte sobre o Rio Cujubim. A necessidade destas obras foi enfatizada devido a incidentes recentes e à importância do escoamento da produção agrícola na região.

Esta indicação é reforçada pela garantia de recursos para o investimento em infraestrutura no estado. Por meio do Projeto de Lei PL 265/23, aprovado pela Assembleia durante essa sessão, foi autorizado ao poder executivo a utilização da receita do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) pelo DER, totalizando um montante de R$ 85.502.791,59.

Ao debater sua indicação, o deputado Pedro ressaltou uma atuação crucial do diretor geral do DER, coronel Eder André e reforçou sua solicitação para que as áreas de Machadinho e Cujubim fossem beneficiadas.

“Esses recursos serão aplicados na malha rodoviária do estado e nas pontes. Quero aproveitar e fazer uma indicação para a ponte do Rio Cujubim entre Machadinho e Cujubim. Um caminhão teve um incidente lá esta semana, e gostaria de avisar ao nosso diretor do DER que uma parte desse fundo foi usada para construir uma ponte de concreto. Isso resolveria o problema do escoamento da produção naquela área.”

O deputado também enfatizou a relevância de se elaborar o projeto de pavimentação desses segmentos que conecta Machadinho e Cujubim. “O projeto tem um custo de pouco mais de três milhões. Peço o apoio de todos para que possamos incluir essa palavra e ter, pelo menos, o projeto finalizado este ano. Assim, poderemos buscar mais recursos no próximo ano. Isso ajudará a conectar a RO 205, uma rota para Mato Grosso, passando por Machadinho D’Oeste, Vale do Anari, Theobroma e toda a região circundante.”

A proposta destaca o compromisso do deputado Pedro Fernandes em promover melhorias significativas na infraestrutura rodoviária de Rondônia, atendendo às demandas específicas da comunidade local.

Texto: Ivan de Lara I Assessoria parlamentar

Foto: Rafael OliveiraI Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO