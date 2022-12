Presidente Alex Redano anuncia reunião entre direção do Hospital do Amor e a Sesau

Durante a sessão desta terça-feira (06), o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), manifestou a sua preocupação em assegurar um entendimento entre o Governo e o Hospital do Amor, que trata dos pacientes com câncer. Ele relatou que o deputado Pimentel (MDB), esteve numa reunião com a direção do Hospital de Amor, representando a Casa de Leis, para discutir a questão.

“O Hospital do Amor faz um trabalho de excelência, com estrutura fantástica e que não pode ser prejudicado o seu funcionamento. Estou preocupado com a situação: é obvio que todos são obrigados a prestar contas, diante da lei, aos órgãos de controle. Mas, é importante encontrar um caminho, pois uma entidade tão nobre, tão grande, em todos os aspectos, fazendo um trabalho tão lindo como é o Hospital do Amor, não pode ter sua atividade prejudicada”, disse Redano.

Alex Redano anunciou que irá promover uma reunião, com a presença de parlamentares e técnicos do Hospital do Amor e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), e demais interessados, para discutir a fundo essa questão, em busca de uma saída.

Segundo o deputado, “são milhares de pessoas que se dedicam em doações, em todo o Estado de Rondônia, e isso não pode ser prejudicado, mas é preciso haver transparência e a devida prestação de contas. Temos que ouvir os dois lados e encontrar um mecanismo para que haja uma adequação, e que não haja atrasos nos repasses e que exista a devida prestação de contas por parte da entidade”.

Para o deputado, “o mais importante é lutarmos, todos juntos, independente de questões políticas, para que o Hospital do Amor continue esse trabalho de excelência, oferecendo um tratamento diferenciado ao paciente. Precisamos superar todos os obstáculos e garantir a continuidade esse trabalho lindo”.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Thyago Lorentz