Presidente Alex Redano avalia como positiva a sua gestão e faz agradecimentos

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), avaliou como positivas as ações do Legislativo Estadual durante os dois anos em que esteve à frente do Parlamento, junto com a Mesa Diretora e o apoio dos demais parlamentares.

“Foram inúmeros projetos relevantes discutidos e aprovados. Mesmo com as restrições no começo, como a pandemia da covid-19, não deixamos de abrir espaços para a sociedade contribuir com as discussões e as sessões são transmitidas ao vivo na TV aberta para Porto Velho e nas redes sociais. Pela primeira vez, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão em pleno domingo, que foi realizada para votar o programa estadual de imunização contra a covid-19”, destacou Redano.

Ainda segundo o presidente, “o balanço é positivo, finalizo o mandato na presidência da Casa com a sensação de dever cumprido e de que demos a nossa contribuição para o Parlamento e para a população de Rondônia. Como deputado, destinei em dois anos, recursos e ações para 49 municípios rondonienses. Tivemos muitos avanços e vamos seguir trabalhando para conquistar ainda mais”.

Agradecimentos

Nesta semana, na última sessão extraordinária, Alex Redano aproveitou para fazer um agradecimento aos servidores, aos demais deputados e à população de Rondônia, que confiou em seu trabalho. “Presidir a Casa de Leis foi um privilégio, um grande aprendizado e saio feliz e realizado. Fizemos uma gestão participativa, junto com os demais deputados e sempre agindo da forma mais democrática possível, sem tratar ninguém de forma diferente. A palavra que tenho é gratidão. Deus abençoe a todos”, concluiu.

Sobre a relação com os demais Poderes e instituições, Redano pontuou o diálogo como essencial nesse período, sempre preservando a autonomia de cada ente. “O bom diálogo entre os Poderes é fundamental, e isso não afeta a autonomia e independência de cada um. E temos buscado atuar com equilíbrio e respeitando as competências de cada ente”, completou.

Por fim, Redano agradeceu aos membros da Mesa Diretora e aos demais deputados, pelo apoio que tem recebido. “Somos um Parlamento, as decisões são tomadas em conjunto. Abrimos espaços para cada parlamentar opinar e damos a liberdade necessária para que cada um exerça seu mandato de acordo com a sua consciência e motivações. Confiamos que iremos seguir trabalhando e contribuindo com o desenvolvimento de Rondônia”, finalizou.

Texto: Eranildo da Costa Luna

Foto: Thyago Lorentz