Presidente Alex Redano destaca avanços em reunião entre direção do Hospital do Amor e a Sesau

A disposição para que haja entendimento e que os entraves burocráticos e administrativos sejam superados foram destacados pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), após o encontro entre a direção do Hospital do Amor e integrantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

“O saldo da reunião é muito positivo: confesso que estou aliviado com esse avanço no entendimento entre as partes e confiante de que o tratamento aos pacientes, que é a grande preocupação de todos, não sofrerá nenhuma interrupção”, disse Redano.

O deputado estadual Williames Pimentel (MDB) também esteve presente e contribuiu com a sua experiência de gestor na pasta da saúde, para uma maior aproximação entre a Sesau e o Hospital do Amor. “O nosso pedido foi para que houvesse um entendimento, para que os entraves fossem superados com o diálogo. E a disposição da Sesau e do Hospital do Amor em solucionar os impasses nos tranquiliza. O que tem para ser resolvido, será resolvido e as perspectivas para 2023 são as melhores possíveis”, explicou Pimentel.

O procurador geral do Estado, Maxwel Mota, o controlador geral do Estado, Francisco Lopes, a secretária Executiva da Sesau, Michelle Dutra, a coordenadora administrativa do Hospital do Amor, Thawane Scantamburlo, além de técnicos da Sesau, também participaram da reunião.

Todos pontuaram que o trabalho de excelência desenvolvido pelo Hospital do Amor, tem o reconhecimento de toda a sociedade. Os presentes ainda ressaltaram que o momento é de um novo pacto entre Governo e a instituição, para que a parceria seja reforçada.

Texto: Eranildo Costa Luna/ALERO

Foto: Assessoria Parlamentar