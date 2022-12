﻿Presidente Alex Redano faz a entrega de cestas básicas na Associação São Tiago Maior

Por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), junto ao governo de Estado através da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, a prefeitura do município de Cacaulândia recebeu o empenho da liberação do recurso de R$ 300.000,00 mil, que já se encontra na conta da prefeitura para realizar a compra de uma caminhonete, que beneficiará a Secretaria Municipal de Saúde, no departamento de endemias. A qual será de grande valia para o município.

Para a Diretora de Endemias Magna Batista e para o Prefeito Daniel Marcelino da Silva, que intermediaram a solicitação da emenda, o deputado Luizinho Goebel tem se mostrado um parlamentar comprometido com o município de Cacaulândia ao colocar seu mandato em prol da população. Segundo eles, o empenho da emenda garantirá um veículo novo, seguro e em atendimento às nossas necessidades. “Precisamos de parcerias como a do deputado Luizinho, para que o nosso município ofereça melhores serviços de atenção à saúde para a população”, argumentaram.

Luizinho Goebel, reafirmou seu compromisso em continuar ajudando o município em atenção às suas carências na área da saúde. Para o parlamentar, todos os esforços necessários serão realizados no intuito de dar à população serviços eficientes e de qualidade nesse setor. “Vamos oferecer todo o apoio possível às reivindicações apresentadas pela administração municipal, vereadores e continuar trabalhando para que cada vez mais investimentos sejam empenhados para Cacaulândia”, disse Luizinho.

