Presidente Alex Redano parabeniza Governo por obras de asfalto no distrito de Nova Dimensão

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), parabenizou o Governo do Estado pela execução das obras de asfalto do trecho da RO-420 que passa pelo distrito de Nova Dimensão, em Nova Mamoré. São 3,5 quilômetros de asfaltamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

“A população do distrito de Nova Dimensão esperava ansiosa por esse asfalto e o Governo está executando a obra, com muita qualidade, com os maquinários e servidores do DER. É um investimento com recursos próprios do Governo, através da economia realizada pelo governador Marcos Rocha, a quem agradeço por determinar a execução dos serviços”, destacou Redano.

Para tornar a obra possível, o DER promoveu um trabalho coordenado com equipes da 2ª Regional de Ariquemes, 15ª Regional Buritis e as Usinas de Asfalto de Ariquemes e Cacoal. “Também destaco o trabalho realizado pelo diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, que tem conduzido o órgão com muita competência, permitindo que as obras possam ocorrer, beneficiando a nossa população”, completou o deputado.

A obra está sendo executada com o maior zelo, com o trabalho de terraplanagem e em seguida o subleito, leito, sub-base e base.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Thyago Lorentz