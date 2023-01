Presidente Alex Redano participa da entrega de contraceptivos para a rede de saúde de Ariquemes

Rolim de Moura recebe encascalhamento em ruas e avenidas com ações do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem – DER/RO e o prefeito Aldo Júlio agradeceu a parceria do governador, coronel Marcos Rocha e o apoio do deputado estadual Jean Oliveira pelo benefício recebido pelo município.

As ações municipalistas do Governo de Rondônia beneficiam a população dos 52 municípios do Estado. No município de Rolim de Moura, na região da Zona da Mata, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes –DER, atua em conjunto com a prefeitura na recuperação de ruas e avenidas primárias (não pavimentadas).

De acordo com o residente da 5ª Regional do DER, Thiago Moreira, caminhões caçambas do Departamento ajudam no transporte do revestimento primário (cascalho). “Atendemos o pedido do prefeito da cidade e juntos estamos recuperando os pontos críticos das ruas não pavimentadas”, explicou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as parcerias atendem à demanda dos municípios e o anseio dos rondonienses. “É uma união de forças que reflete positivamente em benefício à população. Parcerias como estas são muito importantes, em Rolim de Moura, e através de ações de infraestrutura, o Governo do Estado tem garantido a revitalização asfáltica (recapeamento) de mais de 47,5 quilômetros de ruas”, comentou.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes Dias, lembra que o Governo de Rondônia trabalha em parceria na recuperação das vias pavimentadas. “Além do recapeamento asfáltico, o DER, por meio do Termo de Cooperação, assegura massa asfáltica para a operação tapa-buracos no município”, pontuou.

Segundo o prefeito Aldair Júlio, a parceria entre os Governos Estadual e Municipal é fundamental para o desenvolvimento econômico. “O Governo do Estado tem sido um grande parceiro para Rolim de Moura e graças à união, conseguimos recuperar nossas ruas e avenidas. Sabemos o quanto as boas condições das vias interferem na vida das comunidades, por isso fortaleceremos ainda mais essa parceria e este trabalho que já tem gerado efeitos positivos à cidade”, finalizou.

Texto: Assessoria Parlamentar e Secom – Governo de Rondônia

Fotos: Ricardo Barros