Presidente Alex Redano prestigia lançamento do livro em comemoração aos 40 anos do Tribunal de Justiça

O presidente da Assembleia Legislativa Alex Redano (Republicanos), participou da solenidade de lançamento do Livro dos 40 anos, com o registro de histórias e memórias do Poder Judiciário de Rondônia. A solenidade ocorreu na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, e marcou ainda a entrega da comenda Colar do Mérito Judiciário a personalidades.

“Muito importante essa solenidade, em alusão aos 40 anos do Tribunal de Justiça, com o lançamento do Livro dos 40 anos e a entrega de homenagens. O nosso reconhecimento ao Judiciário, pelo amplo trabalho realizado ao longo desses anos e pela excelência na prestação de serviços ao cidadão”, disse Redano.

Por quatro vezes consecutivas, O TJRO foi escolhido como um dos três melhores tribunais do país, segundo ranking do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).O presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, recepcionou aos convidados e representantes de poderes e instituições.

Os presentes receberam exemplares do Livro dos 40 anos, que foi impresso pelo próprio TJRO e tem 341 páginas. A versão digital do Livro dos 40 Anos será disponibilizada para acesso ao público.

Texto: Eranildo Costa Luna

Fotos: Assessoria