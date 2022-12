Presidente Alex Redano recebe relatório da Corregedoria, em ação que restituiu R$ 188 mil aos cofres da União

O deputado Williames Pimentel(MDB) comandou na manhã desta quinta-feira(15), na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, uma sessão solene para a entrega de homenagens a pessoas de destaque em nosso Estado. As honrarias foram Titulo Honorifico de Honra ao Mérito e Medalha do Mérito Legislativo.

Na composição da mesa, além do parlamentar, também estavam presentes o desembargador Paulo Kiyochi Mori, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; desembargador Miguel Monico Neto, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral; Dr. Dimis da Costa Braga, juiz federal; Dr. Márcio Melo Nogueira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia; médico Luís Eduardo Maiorquim; e deputada estadual Cássia da Muleta.

Williames Pimentel iniciou a sessão agradecendo a presença de todos e afirmou que os homenageados são pessoas honradas e que fazem jus a honraria. Ele disse que era algo singelo, mas que dignifica e faz justiça à vida pública dessas pessoas.

O juiz federal Dimis da Costa Braga foi o primeiro a fazer uso da palavra a convite do deputado, quando agradeceu a oportunidade. O magistrado falou sobre a questão ambiental no mundo e em Rondônia e a necessidade de união para preservar o planeta. Outra deferência feita por ele foi as homenagens feita pela Casa de Leis ao presidente do TJ-RO, Paulo Mori, e também ao desembargado Miguel Monico que, para ele, está cumprindo o papel de fiscalizador do processo eleitoral, fazendo valer a democracia.

Ao final da fala, o juiz federal contou que veio para Rondônia para ficar um ano, mas, após, beber água do rio Madeira, decidiu ficar no Estado. Ele agradeceu por ter recebido o título de Cidadão Rondoniense e ressaltou a trajetória profissional do advogado Diego Vasconcelos, que foi um dos homenageados.

Títulos

Na sessão, os primeiros homenageados com títulos honoríficos de Honra ao Mérito e Cidadão do Estado de Rondônia foram: presidente do TJ-RO, Paulo Mori; presidente da OAB-RO, Márcio Melo Nogueira; médico Luís Eduardo Maiorquim; e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral Miguel Mônico Neto.

O médico Luís Maiorquim fez uso da palavra, onde se disse honrado pelo reconhecimento feito pelo deputado Williames Pimentel. Ele, emocionado, fez questão de destacar a presença de todos e, em especial, da senhora Rosimar e dos colegas da área de saúde que se encontravam no plenário. Outro reconhecimento feita pelo profissional foi à família.

“Eu dedico essa homenagem aos meus pais que sofreram e se recuperaram. Um filho deve, sempre, reconhecimento aos seus pais. Senão, ele não deve ser reconhecido”, declarou.

O presidente da OAB-RO, Márcio Nogueira, ao fazer uso da palavra destacou o trabalho desenvolvido por todos os componentes da mesa, nas diferentes áreas profissionais, e, aos deputados que propuseram a homenagem. Ele destacou uma frase do psicanalista austríaco Sigmund Freud, considerado o pai da Psicanalise, que diz: ‘um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutastes’.

“Hoje essa casa da democracia rondoniense, me concede o privilégio de olhar para trás, e confirmar que sim, vale à pena lutar por um sonho. Lutar por sonho individual e sozinho, mais um sonho compartilhado com outros sonhadores. Um sonho sonhado junto, é realidade. Receber essa honraria é consagração de um projeto construído por muitas mãos, mentes e corações. Afinal, nunca se vence uma batalha lutando sozinho”, declarou.

O desembargador Miguel Monico Neto, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, foi convidado a falar durante o evento. Ele, primeiramente, agradeceu ao deputado Williames Pimentel pela iniciativa da homenagem e o reconhecimento pela atuação da TRE-RO. Observou também que a democracia é fundada em imprensa livre, eleições periódicas livres e um sistema judiciário independente.

“Isso compõem o estado democrático de direito. O trabalho de cada servidor desta casa, de servidor do Tribunal de Justiça, de cada servidor do Executivo contribui para o progresso que almejamos. Estou há 37 anos aqui e nunca pensei que pudesse ser homenageado por tantas pessoas queridas. Fico muito comovido e parabenizo a todos que também foram homenageados”, enfatizou.

Exemplo

O presidente do TJ-RO, Paulo Mori, falou também durante a sessão, onde foi elogiado pelo deputado Williames Pimentel, como alguém que é um exemplo a ser copiado por todos, em especial, os mais jovens.

Paulo Mori relembrou que chegou em Rondônia, em 1982, recém formado, onde teve todas as oportunidades e foi sempre bem acolhido. Ele atuou em várias comarcas rondonienses e veio para a capital, onde em 2005, foi comtemplado com o cargo de desembargador. Durante a pandemia ele esteve na presidência do Tribunal de Justiça, que, segundo frisou, foi um dos períodos mais difíceis para ele.

“Eu tenho uma vontade de compartilhar esse momento de homenagem com os meus familiares e com todos os servidores dos magistrados do Estado de Rondônia. Todo esse pessoal fez parte do meu cotidiano. Na condução dessas eleições, desde o começo de janeiro, nós estávamos trabalhando para que tudo dê certo. Assim, quero, mais uma vez agradecer à equipe técnica de apoio do TRE, aos 16.500 mesários que atuaram nessa eleição, pois, sem eles não era possível fazer essa eleição. Eu sozinho não teria condições de fazer absolutamente nada. Muito obrigado!”, frisou.

Gratidão

O advogado Diego Vasconcelos que também foi homenageado agradeceu a honraria concedida pela Casa de Leis rondoniense. Ele enfatizou que o deputado Williames Pimentel teve uma passagem curta pela Assembleia, mas que, hoje, demonstrou gratidão aqueles que o ajudaram a construir o sistema de Saúde no Estado de Rondônia. Outro agradecimento feito pelo homenageado, foi direcionado à deputada Cássia da Muleta, onde ressaltou a atuação da parlamentar.

“Nós somos rondonienses por amor, pelo trabalho. Eu agradeço aos meus pais Maurílio e Marta, por tudo o que deram a mim e meu irmão, por nos trazerem para cá e nos fazerem amar essa terra. Por nos ensinarem a sermos bandeirantes, por sermos homens fortes para suportar todas as adversidades que estavam por vir na criação deste Estado. Hoje posso me chamar de rondoniense, afinal, foi aqui que tive as coisas mais importantes de minha vida, meus dois filhos: Izadora e Diego Antônio. Eu recebo esse título como uma declaração jurídica de uma situação de fato. Eu sou rondoniense porque amo essa terra”, disse.

O juiz Sérgio William Domingues Teixeira foi convidado a falar durante a sessão solene. Ele agradeceu a presença de todos e disse se sentir feliz e orgulhoso pela homenagem recebida. Falou também da trajetória profissional do deputado Williames Pimentel à frente das gestões do setor de Saúde estadual e municipal. Ressaltou também que a honraria recebida estimula a trabalhar pela pacificação do país, nesse momento conflagrado da nação.

A deputada Cássia da Muleta também fez uso da palavra onde agradeceu a todos os presentes e ressaltou o trabalho dos homenageados. A parlamentar fez questão de lembrar o trabalho prestado pelos servidores da Assembleia Legislativa de Rondônia.

O corregedor geral da Casa de Leis, Guilherme Erse, foi convidado a falar na parte final do evento. Ele também agradeceu aos parlamentares, aos homenageados e todos os presentes na sessão solene. Outro ponto destacado foi a iniciativa da Assembleia Legislativa de Rondônia em reconhecer o trabalho de pessoas que ajudam construir Rondônia.

Homenageados

Medalha do Mérito Legislativo

Caris Regina Valência Salles

Carlos Eduardo Rocha Araújo

Charles da Cunha

Dilma da Silva Medanha

Domitilia dos Santos Fidelis Moraes

Fabricio Smaha

Flávia Lenzi

Hiran Gallo

João Otávio Morheb

José Macário Barros

Ludma Gonçalves

Marcelo Brasil da Silva

Marco Aurélio Vasquez

Maria Ivanete Souza

Maria Zilma de Souza

Rozimar Gonçalves Xavier

Ruth Bessa Pinto

Título Honorífico de Honra ao Mérito

José Maria França(In Memorian)

Marinha Raupp

Valdir Raupp

Paulo Mori

Paulo Curi Neto

Marcio Melo Nogueira

Luís Eduardo Maiorquim

Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia

José Luiz Lenzi

Diego Vasconcellos

Miguel Monico Neto

Texto: Ivanilson Frazão

Fotos: Thyago Lorentz