Presidente Alex Redano repudia invasão à fazenda, que gerou mais de R$ 5 milhões de prejuízo

Na tarde desta quarta-feira, 30, o presidente da Assembleia Legislativa deputado Alex Redano (Republicanos) e o deputado Alan Queiroz (Podemos) comandaram sessão solene para a entrega de Votos de Louvor, Medalhas do Mérito Legislativo e Título Honorífico de Honra ao Mérito a personalidades civis e militares que prestaram relevantes serviços à sociedade.

A sessão solene aconteceu no auditório Amizael Gomes da Silva e mostrou a importância do reconhecimento por parte de autoridades públicas, no caso os membros da Assembleia Legislativa de Rondônia, para aqueles que ajudam na promoção do desenvolvimento social, cultural econômico do Estado.

Além dos proponentes da solenidade, também compuseram a mesa de trabalhos, o presidente da Caixa Assistencial Estadual da OAB/RO e homenageado, Elton Sadi Fulber, a advogada secretária-geral representando a Seccional OAB/RO, Aline Silva, o conselheiro federal da OAB/RO, Elton Assis, o presidente do Sindicato dos Odontologistas de Rondônia e homenageado, Rodrigo Jacon Jacob, o deputado eleito, Delegado Rodrigo Camargo e a juíza de Direito, Larissa Camargo.

Com o auditório da Assembleia Legislativa praticamente lotado com os homenageados e seus familiares, servidores dos mais diversos órgãos públicos e população em geral vindos de vários municípios do estado, cada homenagem recebida representou uma história de vida e de dedicação pessoal ou profissional.

Ao abrir a manifestações, a secretária geral da OAB/RO Aline Silva destacou a grandeza do evento, parabenizou os proponentes pela iniciativa e cumprimentou os homenageados pela comenda recebida. Destacou a atuação do advogado e presidente da Caixa de Assistência ao Advogado Elton Fulber, a quem destacou ser justa a comenda recebida por toda a história do homenageado com o crescimento e engrandecimento da advocacia no estado de Rondônia.

O presidente do Sindicato dos odontólogos Rodrigo Jacob agradeceu a todos pelas homenagens prestadas a profissionais da categoria, parabenizou o presidente Alex Redano pela iniciativa e destacou a atuação do deputado Alan Queiroz em defesa da categoria e colaboração “importante para o desenvolvimento da odontologia, em especial, no serviço público”.

Um dos líderes do Samu em Rondônia Marcos Berti Cavalcante, que faz parte da equipe da equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Porto Velho, deixou todos os presentes emocionados ao destacar o trabalho de sua unidade, especialmente o atendimento feito ao deputado Alan Queiroz, no mês de agosto do corrente ano, quando o parlamentar, seu irmão e vereador Junior Queiroz e servidores do seu gabinete foram vítimas de grave acidente de trânsito no centro da capital. Berti utilizou o afinco e a determinação do trabalho desenvolvido pelas equipes de socorristas neste atendimento, como exemplo do serviço desenvolvido pelo Samu em todo o Estado, pois segundo ele, “a missão e o propósito é salvar vidas”.

Ao utilizar a tribuna, o presidente Alex Redano destacou se tratar de um momento ímpar, pois é a oportunidade de se reconhecer pessoas e personalidades que se dedicam por uma comunidade cada vez melhor. Redano lembrou que quando vereador do município de Ariquemes, teve a oportunidade de homenagear Elton Fülber com o título de cidadão honorário de Ariquemes. Da mesma época de parlamentar municipal, Redano lembrou da luta para implantação do Samu naquele município do Vale do Jamari e da sua alegria de ver hoje o trabalho de excelência que Serviço de Urgência faz, não só em Ariquemes, como em toda Rondônia.

Redano lembrou ainda dos servidores públicos homenageados, como Yeda Cunha Sales, que tem 40 anos de serviços prestados à Assembleia Legislativa e o atual secretário geral da Assembleia, advogado Marcos Matos que está na Assembleia há quase duas décadas, prestando serviço à comunidade. “Essa justa homenagem, para profissionais da saúde, da segurança pública, servidores públicos e outras personalidades, é o nosso reconhecimento, em nome da sociedade de Rondônia, pela contribuição que cada um, em sua área de atuação, oferece para o engrandecimento do nosso Estado. Quero manifestar o meu agradecimento a todos pelo trabalho prestado”, disse Alex Redano.

O deputado Alan Queiroz agradeceu a presença de todos, agradeceu as referências recebidas pelo exercício de seu mandato parlamentar e afirmou que “essa solenidade, reunindo diversas pessoas, de diferentes áreas de atuação, marca a entrega de honrarias justas e merecidas, que propusemos ao longo desse nosso mandato. É de um simbolismo enorme e faz justiça a quem tem se dedicado a servir a nossa sociedade”, disse.

Confira as imagens da Solenidade aqui.

Texto: Jocenir Santanna e Eranildo Costa Luna

Fotos: Thyago Lorentz