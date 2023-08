Presidente da Alero confirma recurso para participação de equipe de basquete de Rondônia no JUBs

Na tarde desta terça-feira (29), o deputado Ismael Crispin (Sem Partido), fez uso da palavra na tribuna da sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), para pedir em nome dos moradores da linha 48, quilômetro 20 em Alvorada do Oeste.

“Há pelo menos 20 dias, a ponte da região está interditada e com isso, cerca de 60 alunos, não estão conseguindo ter acesso a escola, os produtores não conseguem escoar suas produções e nem vamos falar se algum morador precisar de uma emergência médica”, disse.

Segundo o parlamentar, o residente regional do DER, em Alvorada do Oeste, Carlos Leandro de Oliveira, se diz amigo pessoal do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil), e por essa razão se acha no direito de agir com negligência com os moradores da região.

“Um servidor que não ajuda o Governo, a declaração, deve ser contrária, já que agindo desta forma, ele não pode ser amigo de ninguém. Ele é inimigo do governador, inimigo do povo do Estado de Rondônia, inimigo dos alunos, inimigo dos produtores e daqueles que precisam de acesso à saúde”, pontuou.

Por fim, Ismael Crispin ressaltou que todos da administração pública precisam ter compromisso com o povo rondoniense. “Não podemos tolerar, pessoas em cargos importantes sem responsabilidade e falo isso em nome de todos da linha 48. DER, pelo amor de Deus tira o inimigo do povo da residência de Alvorada do Oeste”, finalizou.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO