Presidente da Alero destaca retomada da Expovel

A 12ª Feira Agropecuária de Porto Velho (Expovel) iniciou na última quarta-feira (23) no Parque dos Tanques. A abertura oficial contou com a apresentação dos peões do rodeio profissional e a primeira noite foi encerrada com a atração da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, abrindo a programação musical da feira.

A presença da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) solidifica o objetivo de ampliar os debates e as discussões com o intuito de aproximar a população da capital com o Parlamento além de promover a integração entre a sociedade e a Casa de Leis.

De acordo com o presidente da Alero, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), é uma festa que resgata a tradição da feira agropecuária na capital. “Estávamos órfãos dessa grande festa. Trabalhamos muito juntamente com o Governo do Estado para que pudéssemos trazer esta feira de volta, marcando a vida das pessoas que visitarem o Parque dos Tanques durante o período”, destacou o parlamentar.

Nesta quinta-feira (24), às 18h, será realizada a abertura oficial do estande da Assembleia Legislativa de Rondônia na Expovel.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO