Presidente da Assembleia repudia ataques a rondonienses na internet

Proposta pelo deputado Anderson Pereira (Republicanos), a Sessão Solene realizada na tarde desta segunda-feira (14), no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos, na Assembleia Legislativa, outorgou Voto de Louvor a policiais militares, bombeiros militares e policiais civis, além de, Medalhas do Mérito Legislativo ao 1º TEM Fredson Amorim Ferraz e ao 2º SGT do Corpo de Bombeiros, Anderson Marlon Freitag.

A mesa de honra foi composta pelo deputado Anderson Pereira, pelos homenageados, 1º TEN PM Fredson Amorim Ferraz, 2º SGT do Corpo de Bombeiros, Anderson Marlon Fretag, delegado Paulo Kakiones, representando a Polícia Civil do Estado de Rondônia, delegada Leisa Loma Carvalho Resem.

Após a composição da mesa, a banda de música da Polícia Militar executou o hino Céus de Rondônia’. Em seguida, o parlamentar tomou a palavra e explicou que a solenidade já havia sido aprovada antes do pleito eleitoral, porém, em razão de questões da legislação eleitoral.

“Dessa forma, nós aguardamos o melhor momento para fazer essa entrega que, felizmente, se deu hoje, em uma véspera de feriado, o que também acabou fazendo com que muitos homenageados não se fizeram presentes. Mas agradeço a todos que estão aqui para que possam prestigiar essa honraria do Poder Legislativo a essas forças de segurança e o comprometimento com toda a população rondoniense”, declarou Pereira.

Representando a Polícia Civil de Rondônia, o delegado Paulo Kakiones, em nome dos policiais, agradeceu todas as conquistas da entidade que passaram pela Casa Legislativa e destacou a importante colaboração do deputado Anderson que sempre se manteve atuante na defesa dos direitos das forças de segurança.

“O deputado Anderson sempre lutou e continuará lutando, pela Segurança Pública, por cada um dos servidores da classe. Sua atuação durante seus mandatos em exercício foi fundamental e incentivou a todos nós. É gratificante saber que temos um deputado combatente aqui na Assembleia, lutando pela nossa categoria. Isso nos dá mais coragem, mais vontade de vencer o crime, e isso, em todas as esferas da Segurança Pública. É uma satisfação ser seu amigo, e estar aqui recebendo essas homenagens, porém, o senhor também merece nossas homenagens pelo trabalho que fez pela Segurança. Receba todo o meu respeito e reconhecimento pela sua atuação, muito obrigado. E parabéns a todos os demais homenageados”, enfatizou o delegado.

A delegada Leisa Loma Carvalho participou da sessão solene para entrega de Voto de Louvor a servidores da Segurança Pública de Rondônia. Ela agradeceu as palavras dos parlamentares que reconheceram o trabalho desenvolvido pela Delegacia de Homicídios e pela Polícia Civil rondoniense.

A policial observou que a profissão exige que se tenha controle psicológico para atuar contra o crime. Leisa Loma disse que, apesar das dificuldades, a delegacia que ela representa está dando respostas positivas à sociedade.

“Tivemos um aumento no número de denúncias e a população só faz isso, porque confia no nosso trabalho. Nosso trabalho não é uma profissão, é uma vocação. Nosso efetivo é diminuto, mas, mesmo assim, Rondônia conseguiu ficar em primeiro lugar na apuração de crimes. Antes, estávamos em quarto no país. Se compararmos a nossa polícia com outras polícias não temos estrutura e nem efetivo, mas conseguimos índices de resolução de mais de 90%. Em cada dez casos, resolvemos nove. Me sinto honrada de estar aqui em nome de todos os meus colegas pelo reconhecimento do trabalho de todos esses servidores. Muito obrigada! ”, finalizou.

O sargento Diego, do Corpo de Bombeiros, esteve participando da Sessão Solene para entrega de Voto de Louvor a servidores da Segurança Pública de Rondônia. Ele também foi convidado pelo deputado Anderson Pereira, que presidiu os trabalhos a falar de uma das experiências dele exercendo o ofício de salvar vidas.

O militar relembrou do salvamento de uma criança que havia se afogado, mas antes, agradeceu a homenagem e o reconhecimento dado à atuação da corporação. Diego falou sobre o resgate da menina Laíra, ocorrido no ano passado, que ficou submersa por mais de 15 minutos.

“Os PMs e populares fizeram mergulhos e nos ajudaram. Fechamos o quartel, preparamos a equipe de mergulho, mas, graças a Deus, não foi necessário. Nossa equipe conseguiu chegar ao local e fazer os procedimentos de reanimação, foi um milagre. A criança já estava sem sinais vitais, foi a mão de Deus nos guiando. Revertemos o quadro e a garota conseguiu voltar. Agradecemos a Deus e ela não ficou com sequelas”, relatou.

O 1º TEM Fredson Amorim Ferraz, que foi vítima durante uma ocorrência policial afirmou considerar que atuar na Polícia Militar ou na Civil “não é profissão, é sacerdócio”, destacou Ferraz.

“E a interação das Forças de Segurança é algo importantíssimo. A Polícia Penal apoiando nas operações conjuntas é fundamental para o sucesso do nosso trabalho. Somos todos Segurança Pública, afinal, para o crime organizado, ele não nos separa, somos inimigos dele e pronto, é fato. Então temos sempre que trabalhar com essa mentalidade de união porque, quem está lá no fronte, é todo mundo igual, só vestimos fardas diferentes, mas somos todos policiais e lutamos pelo mesmo bem em comum, a segurança da sociedade. Agradeço a todos que estão aqui, aos homenageados, a Deus que me deu uma segunda chance de viver, ver meus filhos crescer, aos demais colegas que hoje se fazem presente e todos que me deram muita força e me colocando para cima, me incentivando e afirmando que eu voltaria a atuar. Minha gratidão a cada um deles também. Muito obrigado”, contou o tenente Ferraz.

O 2º SGT do Corpo de Bombeiros, Anderson Marlon Freitag, atuou no Grupamento de Operações Aéreas (GOA), núcleo de ações responsáveis em transportar pacientes acometidos pela Covid-19 e que precisavam buscar tratamento em outros estados. Segundo ele, em razão de vários estados apresentarem leitos com superlotação, o GOA conseguiu proporcionar uma sobrevida a muitas pessoas que tiveram a oportunidade de serem transportadas.

“Mesmo assim, foi um momento muito triste porque levávamos os pacientes entubados e, muitas vezes, essa aeronave retornava com dois, três caixões com pessoas que não puderam ter suas vidas sendo salvas. Mas as ações do Governo, assim como aqui da Assembleia foram muitas, e isso nos trouxe um recurso substancial para que deixássemos nossas aeronaves operando. Nossos mais sinceros agradecimentos e parabéns a cada um dos homenageados”, disse Freitag.

Após as falas, o deputado Anderson deu início a entrega das honrarias a cada um dos representantes da Segurança Pública destacados pelo parlamentar. “Essa singela homenagem hoje, é um reconhecimento e dar honra a quem tem honra. Parabéns a todos”, concluiu o deputado que encerrou entregando os Votos de Louvor e Medalhas do Mérito Legislativo.

Texto: Juliana Martins e Ivan Frazão

Fotos: Thyago Lorentz