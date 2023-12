Presidente da Guiana diz que não teme referendo feito pela Venezuela

Agência Brasil Nova York





No último domingo (3), o bairro do Queens, em Nova York, foi palco de um episódio que resultou na morte de quatro pessoas, incluindo duas crianças, e deixou outras três gravemente feridas em um ataque com faca. O caso ocorreu em uma residência que foi encontrada em chamas.

A intervenção policial se deu após a madrugada, quando a polícia recebeu um chamado desesperador relatando um homem que estaria atacando membros de sua própria família.

O suspeito, identificado como Courtney Gordon, não apenas cometeu os crimes hediondos, mas também confrontou os policiais que responderam à chamada, resultando no esfaqueamento de dois agentes.

A situação ficou ainda mais grave quando Gordon, armado com uma faca, atacou os policiais, causando ferimentos graves. Em resposta, um dos policiais feridos disparou contra o agressor, que foi posteriormente levado ao hospital e acabou falecendo devido aos ferimentos.

Detalhes angustiantes da ocorrência começaram a surgir, revelando a extensão do horror. A chamada para a polícia foi recebida às 5h10, horário local, indicando a natureza urgente da situação.

Dois policiais bravos enfrentaram o suspeito, resultando em facadas sérias. Uma menina de 11 anos foi encontrada ferida na frente da casa e, apesar dos esforços médicos, não resistiu.

Ao chegarem para combater o incêndio na residência, os bombeiros descobriram os corpos de outras três vítimas – um menino de 12 anos, uma mulher de 44 anos e um homem na casa dos 30 anos.

Os feridos, incluindo um policial esfaqueado no pescoço e no peito, outro com ferimentos na cabeça e uma mulher de 61 anos com múltiplas facadas, foram prontamente encaminhados ao hospital.





O suspeito, Courtney Gordon, de 39 anos, tinha antecedentes de prisão por violência doméstica e estava visitando familiares no momento do ataque, tornando a motivação por trás desse ato violento ainda mais desconcertante.

As autoridades estão atualmente conduzindo uma investigação completa para entender os motivos por trás do crime. A pessoa que fez a chamada para a polícia está colaborando com as autoridades, prestando depoimento em uma delegacia.

Fonte: Internacional