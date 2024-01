Presidente do TJRO aprova reforma no Fórum de Guajará-Mirim

Com o início da emissão de nova carteira de identidade digital, que servirá como documento de viagem para os países do Mercosul, o Tribunal de Justiça de Rondônia sai na frente e busca uma parceria com o Instituto de Identificação do Estado de Rondônia. Um termo de cooperação técnica foi o tema de uma reunião nesta terça-feira, 9, com o presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, a juíza auxiliar da presidência, Valdirene Clementele e o diretor do Instituto de Identificação Civil de Rondônia, Alexandro dos Santos de Queiroz. Também participou a datiloscopista Priscilla Passos Ribeiro.

A iniciativa do Poder Judiciário busca, atender não apenas servidores (as) e magistrados (as), além de seus dependentes, e posteriormente, a população em geral. Para viabilizar o termo, o presidente se colocou à disposição para garantir estrutura e meios necessários. A formalização do termo será enviada à direção geral da Polícia Civil.

Assessoria de Comunicação Institucional

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Fonte: TJ RO