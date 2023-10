Presidente do TJRO destaca uso de inteligência artificial na Justiça de Rondônia durante conferência da OAB

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, participou nesta semana da XV Conferência Estadual da Advocacia Rondoniense. Além de compor mesa de honra na abertura do evento, o presidente fez uma palestra sobre o uso da inteligência artificial na Justiça de Rondônia.

A abertura foi no Teatro Palácio das Artes, com a palestra inaugural do poeta Bráulio Bessa, abordando “Poesia Transforma”. Marcos Alaor compôs a mesa de abertura juntamente com o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Rafael Horn, além de autoridades locais.

Durante o evento, o presidente palestrou sobre Inteligência Artificial. Marco Alaor exibiu um vídeo institucional apresentando ações desenvolvidas pelo Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário de Rondônia que estão garantindo celeridade na prestação jurisdicional e que auxiliam o atendimento de advogados e advogadas. Entre elas, uma plataforma desenvolvida pelo Tribunal facilita o trabalho da advocacia analisando a admissibilidade de recursos para tribunais superiores, verificando critérios como tempestividade ou preparo.

Outra facilidade apresentada foi o APP TJRO, que oferece serviços da Justiça de forma simples e com auxílio de inteligência artificial, viabilizando um verdadeiro escritório na palma da mão. No aplicativo é possível realizar a conciliação entre as partes com sistema treinado e produzido pela secretaria de Tecnologia da Informação.

A Conferência contou com a participação do presidente da Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, o vice-presidente da CFOAB, Rafael Horn, a Secretária-Geral Adjunta da CBOAB, Milena Gama, além de ministros do STF, como Cármen Lúcia e André Mendonça, o Ministro do STJ Luís Felipe Salomão e Antônio Carlos, assim como conselheiros do CNJ, como Marcos Vinicius e Marcello Terto e Silva.

