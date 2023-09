Presidente do TJRO enaltece papel da imprensa para fortalecimento da democracia em lançamento do Prêmio Judiciário Rondoniense de Comunicação

Cerimônia com profissionais de comunicação e estudantes foi transmitida ao vivo no Canal do TJ Rondônia no youtube







Uma solenidade no auditório do edifício-sede do Tribunal de Justiça de Rondônia marcou o lançamento do Prêmio Judiciário Rondoniense de Comunicação, nesta segunda-feira, 18. O Prêmio tem como objetivo principal incentivar e premiar jornalistas, comunicadores e profissionais da área que se destacaram na cobertura jornalística relacionada ao TJRO e ao sistema de Justiça em Rondônia. Profissionais da área e acadêmicos participaram da programação, que incluiu também oficinas ministradas pelo juiz auxiliar da presidência, Guilherme Baldan e jornalistas que atuam na comunicação do TJRO. O evento foi transmitido ao vivo no canal do TJ Rondônia.

Em discurso de abertura da premiação, o presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia destacou a relevância da contribuição do comunicador para a sociedade. “Um dos índices de democracia no mundo é a liberdade de imprensa. Sem liberdade de imprensa não há democracia, não há Estado de Direito”, justificou.O presidente pontuou que com a premiação, o TJRO busca não apenas o reconhecimento e valorização de reportagens, programas, projetos e iniciativas que contribuem para uma sociedade mais informada e consciente, mas também fomentar a qualidade e a ética na comunicação, por meio de oficinas destinadas ao esclarecimento de informações.

Este prêmio é uma iniciativa inovadora que visa reconhecer e celebrar a excelência na comunicação, destacando os esforços dedicados à disseminação de informações relevantes e precisas sobre o Poder Judiciário e seus desdobramentos. A presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, juíza Euma Tourinho, neta do jornalista pioneiro Euro Tourinho, lembrou da trajetória do avô na imprensa. “Eu não poderia estar mais feliz, por saber que o Tribunal de Justiça lançou esse prêmio que estimula a verdade, a comunicação e acaba estimulando também a divulgação do trabalho da magistratura”, declarou.

O diretor de cultura do Sindicato dos Jornalistas de Rondônia, Jefferson Ryan, também destacou a iniciativa da Justiça de Rondônia, ao premiar os profissionais e acadêmicos da área. A cerimônia também teve a participação do gerente operacional do Sicoob-Norte, apoiador do evento, Valdir Rothermel, que se disse orgulhoso em participar da premiação.





Oficinas





A segunda parte do evento foi um curso de formação, com quatro oficinas ministradas para o público alvo da premiação. O juiz Guilherme Baldan falou sobre aspectos legais relacionados à divulgação de informações pelo Poder Judiciário. Em uma abordagem pedagógica, o magistrado explicou sobre como as decisões judiciais podem ser pautadas, o funcionamento do Poder Judiciário e a importância de consultar fontes oficiais para garantir a divulgação correta de informações.

Os analistas de comunicação do TJRO, os jornalistas Adriel Diniz, Gustavo Sanfelici também fizeram exposições sobre a importância da simplificação da linguagem para divulgação e a sobre a Escola da Magistratura de Rondônia. Ao final, a coordenadora de Comunicação do TJRO, Ana Lídia Daibes explicou sobre o regulamento que rege o prêmio, as categorias e os valores em premiação.

Prêmio





O regulamento do prêmio define quatro categorias: audiovisual, voltada para reportagens em vídeo ou áudio exibidas em TV, rádio, redes sociais e plataformas; a categoria escrita e multimídia, para as matérias veiculadas jornal impresso, revista, site ou blogs de notícias, desde que estruturada por meio das características do webjornalismo (hipertextualidade, interatividade, instantaneidade e multimidialidade); e a categoria novas mídias e redes digitais, para conteúdos jornalísticos e/ou informativos (lives, séries, programas, vídeos, podcasts e fotografias) publicados/veiculados em canais de plataformas digitais de áudio ou vídeo, como o Youtube, Spotify, Instagram, Facebook, Deezer, entre outros similares.

Outra preocupação do prêmio se reflete na categoria acadêmico, que será conferido a trabalhos produzidos por acadêmicos de jornalismo e direito, não sendo aceitos artigos com conteúdo exclusivamente jurídico, sendo obrigatória a interface interdisciplinar (Direito e Comunicação).

