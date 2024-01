Presidente do TJRO participa de entrega de equipamentos para incremento da segurança pública do Estado

Em solenidade de entrega de veículos e equipamentos na área de segurança, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Raduan Miguel, reafirmou parceria com o Governo do Estado e harmonia entre os poderes. “Queremos que essa parceria se frutifique e avance não só com as forças policiais, mas também com outros setores”, destacou o presidente em sua fala.

O governador Marcos Rocha agradeceu a deferência do chefe do Judiciário ao prestigiar a cerimônia, realizada no estacionamento do Centro Político-Administrativo. Na ocasião foram entregues veículos pequenos e grandes, incluindo dois novos caminhões para o Corpo de Bombeiros, que serão enviados aos municípios de São Miguel do Guaporé e Colorado do Oeste. Também foram entregues armas de fogo semiautomáticas, de origem israelense; fuzis de alta precisão, drone com visor termal; além de diversos equipamentos de proteção individual, que incluem capacetes e coletes balísticos, entre outros, para o combate à criminalidade.

Assessoria de Comunicação Institucional

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Fonte: TJ RO