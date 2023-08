Presidente do TJRO participa de evento comemorativo dos 20 anos do Código Civil 

Representando os presidentes de todos os Tribunais de Justiça do país, o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, participa nesta semana de evento comemorativo aos 20 anos do Código Civil, promovido pela Academia Brasileira de Formação e Pesquisa. O evento é promovido pela Academia Brasileira de Formação e Pesquisa e reúne grandes nomes do Direito Civil nesta semana em São Paulo.

Marcos Alaor é vice-presidente do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), compôs a mesa de abertura ao lado dos coordenadores do evento, ministros Luiz Felipe Salomão (STJ) e Douglas Alencar Rodrigues e do Professor Flávio Tartuce, do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. O evento contou com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), além de renomados juristas do Direito Civil.

O Congresso “20 anos do Código Civil: Avanços e Desafios” prestou uma homenagem póstuma ao ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, falecido em abril deste ano, vítima de câncer. A iniciativa foi classificada como “justa” por congressistas que se disponibilizam para esse momento de discussão e reflexão por toda a contribuição que Sansererino deixou para o direito brasileiro.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO