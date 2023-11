Presidente do TJRO reafirma compromisso com princípios e valores da 1ª Constituição do Estado de Rondônia em evento comemorativo aos 40 anos da promulgação  

Até o dia 24 de novembro, o Tribunal de Justiça de Rondônia promove a 6ª Semana de Segurança Institucional, evento que capacita e dissemina a cultura de proteção no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia. Na abertura, realizada segunda-feira, dia 20, no auditório do Forum Geral de Porto Velho, servidores(as), magistrados(as) e convidados(as) externos refletiram sobre as condições de segurança para o desenvolvimento das atividade e sobre os avanços do TJRO ao longo de 11 anos e implantação do serviços no TJRO.

O juiz secretário-geral, Rinaldo Forti, relembrou, um episódio emblemático, em que servidores(as) da Comarca de Ariquemes ficaram reféns de uma pessoa armada, que adentrou no Fórum sem grandes dificuldades. “Hoje temos equipamentos de raio x, carros blindados, coletes de proteção, cuidado com identificação, enfim uma série de incrementos que garantem um ambiente seguro para desenvolvermos nossas atividades”, destacou.

A juíza Claudia Mara Faleiros Fernandes, da 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO, também relembrou episódios em que precisou de segurança, e pode contar de acordo com as condições do Tribunal. “No início da minha carreira em Costa Marques, não tínhamos essa expertise, hoje podemos contar com o gabinete de segurança institucional, e eu já precisei algumas vezes”, admitiu.

O juiz Sérgio William Teixeira, titular da Vepema e diretor do Fórum Geral destacou a grande articulação necessária para garantir a segurança. “É toda uma rede de informação, de coleta, de investigação, de presença, de suporte e apoio psicológico para quem precisa”, pontuou.

O coordenador do Gabinete de Segurança Institucional, coronel PM, José Hilton Santana, reforçou a importância do investimento do Tribunal, em equipamentos e inteligência, sobretudo porque a segurança pressupõe cuidados também com as ferramentas tecnológicas. “Precisamos ficar atentos, pois a tecnologia tem seus dois lados”, alertou.

Após a mesa de abertura foram feitas homenagens internas, com entregas de placas a secretários(as) e magistrados(as) que contribuíram de maneira relevante para a consolidação do GSI, além de profissionais externos que de alguma forma deixaram suas marcas na construção da rede de proteção institucional.

Também foi exibido um vídeo institucional que demonstra as atribuições do GSI e a sua importância para um desenvolvimento seguro das atividades institucionais.

Duas palestras foram proferidas em seguida. A primeira sobre “Segurança Orgânica”, coom o Coronel PM Washington Soares Fransciso e a segunda, sobre “Organizações Criminosas”, com o delegado da Polícia Civil Yury de Medeiros Brasileiros. Ao final foram entregues certificados de reconhecimento a servidores(as) pela contribuição operacional à segurança do TJRO. O evento ocorrerá ainda nas comarcas de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO