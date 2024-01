Presidente do TJRO recebe jornalistas para apresentar ações prioritárias

O presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, recebeu nesta terça-feira, 16, a visita institucional do Ministério Público do Estado, por meio de sua cúpula diretiva. O procurador-geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, veio acompanhado do corregedor-geral do MPRO, Cláudio José de Barros Silveira; do procurador de Justiça, Marcelo Lima, e dos(as) promotores(as) de Justiça Alexandre Jésus, Edna Capeli e Rosângela Marsaro Protti. A visita, primeira na gestão do novo presidente do TJ, buscou reafirmar a parceria entre as instituições para o bom funcionamento da Justiça.

Presentes, o corregedor-geral de Justiça e o diretor da Escola da Magistratura de Rondônia, desembargadores Gilberto Barbosa e Alexandre Miguel, participaram da conversa, destacando ações extrajudiciais e também de parcerias entre as escolas judiciais que contribuem para a formação de membros e servidores das duas instituições.

O procurador-geral de Justiça destacou a harmonia entre as instituições, e parcerias que vêm produzindo resultados positivos. O presidente, o corregedor-geral e o diretor da Emeron, agradeceram a visita e se colocaram à disposição para receber as demandas da instituição.

Assessoria de Comunicação Institucional

