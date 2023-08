Presidente do TJRO recebe visita institucional do novo procurador-geral do Estado

O presidente do Poder Judiciário de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, recebeu nesta terça, 08, a visita do novo procurador-geral do Estado de Rondônia, Thiago Denger Queiroz, que tomou posse na semana passada. Em reunião institucional, destacou a importância da instituição, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses do Estado e no cumprimento das leis e princípios que regem a sociedade.

Natural de Guajará-Mirim, o procurador ingressou na carreira em 2013, tendo atuado na Procuradoria Fiscal e no Gabinete da PGE. Foi Procurador junto à Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – SEGEP, junto à Mesa Estadual de Negociação Permanente – MENP, junto à Casa Civil e junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE-RO. Atuou junto à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, no qual ficou no cargo até 2022.

