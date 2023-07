Presidente e juiz auxiliar do TJRO são homenageados na galeria de ex-presidentes e ex-diretores do TRE-RO

O presidente do Poder Judiciário de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, e o juiz auxiliar da Presidência, Ilisir Bueno, tiveram suas fotografias afixadas nas galerias de ex-presidentes e diretores do Tribunal Regional Eleitoral, em Rondônia. Marcos Alaor presidiu a corte no biênio 2020-2023, e o juiz Ilisir Bueno atuou como diretor da Escola Judiciária Eleitoral no biênio 2018-2020. A cerimônia para descerramento das placas, acompanhada por autoridades, foi conduzida pelo presidente do TRE, desembargador Paulo Kiyochi Mori.

As galerias de autoridades do Tribunal Eleitoral eternizam, por meio de fotografias, a participação dos seus dirigentes que marcaram com excelência e compromisso suas administrações e contribuíram com o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral de Rondônia em prol da democracia e da coletividade.

Após receber uma placa de homenagem das mãos do presidente do TRE/RO, o presidente do TJRO agradeceu os esforços de magistrados(as) e servidores(as) da Justiça Eleitoral na condução dos trabalhos durante o período crítico da pandemia da covid-19. Marcos Alaor destacou, também, a importância da Justiça Eleitoral para fortalecimento da democracia, ressaltando a realização exitosa do último pleito eleitoral. “Este momento não representa apenas uma homenagem pessoal, mas também um reconhecimento a todos aqueles que, ao longo dos anos, dedicam seu tempo e sua sabedoria para fortalecer e garantir a lisura do processo eleitoral em nossa região”, pontuou.

Acompanhado de familiares, Marcos Alaor relembrou a importância dos que o antecederam na condução da administração do TRE. “Cada retrato representa uma parte da nossa trajetória como instituição e nos inspira a seguir em frente, buscando sempre aprimorar nosso sistema eleitoral e promover uma sociedade cada vez mais justa e igualitária”, disse.

A entrega da homenagem ao juiz Ilisir Bueno foi feita pelo atual diretor da Escola Judiciária Eleitoral, juiz Edenir Sebastião Albuquerque. Ao destacar a importância das escolas corporativas para o aperfeiçoamento da Justiça, Ilisir Bueno também agradeceu o apoio no período em que esteve na corte. “Ao longo do meu período à frente da Escola, com o inestimável auxílio dos servidores e magistrados, tive a satisfação de contribuir para o aprimoramento institucional, possibilitando que o trabalho a ser desenvolvido, em favor da sociedade, fosse ainda melhor, fortalecendo a nossa democracia. Que a galeria continue sendo um espaço de inspiração para os futuros gestores; que todos possam contribuir para o engrandecimento da instituição e para a democracia brasileira”, finalizou.

Selo Destaque Cidadania

Recentemente, o Tribunal Regional Eleitoral foi agraciado pela Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, por intermédio do seu corregedor, ministro Benedito Gonçalves, com “Selo Destaque Cidadania 2022-2023” à Corregedoria Regional Eleitoral de Rondônia, pela prática intitulada “Valorização do(a) eleitor(a) indígena: ambientação e treinamento”.

