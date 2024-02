Presidente mantém diálogo com Sindicato dos Servidores

Demandas relacionadas aos direitos dos servidores (as) do Poder Judiciário foram tratadas durante uma visita da diretoria do Sindicato da categoria ao presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, na última semana. Desde que a administração tomou posse, esse é o segundo encontro com representantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Rondônia.

Entre as demandas apresentadas pelo presidente do Sinjur, André Coelho, o plano de cargos, carreiras e remunerações (PCCR) e o possível ajuste nos auxílios oferecidos pela instituição.

Ao reafirmar o compromisso da administração com o diálogo e a disposição para receber propostas da categoria, o presidente destacou que tem atuado para garantir que os interesses da instituição e dos servidores sejam atendidos e que algumas tratativas estão em análise da administração. Em janeiro, Raduan Miguel recebeu a comissão do PCCR e também tratou do tema.

Além do presidente do Sinjur, acompanharam a visita Jeiele Castro, diretora administrativa; Rafael Campanha, diretor de comunicação e Jeferson Raposo, diretor de assistência jurídica.

