Presidente Marcelo Cruz discute saúde pública com o Secretário de Saúde do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Deputado Marcelo Cruz (Patriota) recebeu na tarde desta segunda-feira, 13, em seu gabinete, o Secretário de Estado da Saúde, Jefferson Ribeiro Rocha. O primeiro secretário da mesa diretora da Alero, Deputado Cirone Deiró (União) acompanhou a reunião.

A visita do secretário de saúde teve como objetivo a busca de apoio para aprovação de projetos oriundos do governo do Estado, destinados para a área de saúde, que devem chegar na Assembleia nos próximos dias. O secretário pediu celeridade na tramitação dos projetos que, segundo ele, quando aprovados, ajudarão na implementação de políticas de saúde para atender pacientes de todo o estado.

De acordo com o presidente Marcelo Cruz, a visita do secretário mostra o clima amistoso entre o legislativo e o executivo estadual e abre os caminhos para uma discussão ampla sobre o problema de saúde no estado.

“A situação do setor de saúde pública em Rondônia é um problema que tem nos preocupado muito, assim como, certamente acontece com cada cidadão que precisa de atendimento no estado. Nos últimos anos, apesar da pandemia do Coronavírus, tivemos grande avanço, mas é necessário que unamos forças para melhorar ainda mais o atendimento à população”, disse.

Ainda segundo o presidente, “o governo do Estado tem força de vontade e de trabalho para superar essas barreiras e na Assembleia Legislativa, faremos o possível para ajudar e para acelerar esses processos, garantindo saúde pública de qualidade à nossa população”, pontuou o presidente

Texto: Jocenir Sérgio Santanna

Foto: Assessoria