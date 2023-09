Presidente Marcelo Cruz recebe convite para participar da Conferência Estadual da Advocacia Rondoniense

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), recebeu na última terça-feira (12) o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OABRO), Márcio Nogueira, para participação na XV edição da Conferência Estadual da Advocacia Rondoniense (CEAR), que será realizada nos dias 28 e 29 de setembro. O encontro ocorreu na Presidência da Casa de Leis.

A programação contará com palestras de especialistas na área jurídica e diversos painéis dedicados sobre o uso da tecnologia no direito e ao aprimoramento do profissional da advocacia.

De acordo com o presidente Márcio Nogueira, o futuro da advocacia depende muito do potencial humano e de suas habilidades em conjunto com a tecnologia. “A conferência chega com o propósito de colocar o profissional do direito, o estudante de direito a pensar e a desenvolver suas habilidades empreendedoras, seu conhecimento jurídico de forma renovar ainda mais seu potencial humano para que essa base jurídica seja ainda mais eficaz na compreensão das leis e das relações humanas”, ressaltou.

O deputado Marcelo Cruz confirmou presença no evento e valorizou o trabalho da advocacia rondoniense. “Temos uma Justiça forte em Rondônia e um evento como este é essencial para aprofundar a discussão sobre as ações a serem desenvolvidas em conjunto com o crescente protagonismo tecnológico em favor da advocacia moderna em prol da nossa população”, frisou o parlamentar.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO