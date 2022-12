Presidente participa em Brasília de homenagem pelo Dia do Marinheiro

Reprodução Redes Sociais Alerta para risco de desabamento em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro (13.12.2022)

A Concer, concessionária viária da região serrana do Rio, interditou a via que sube a serra de Petrópolis por conta das fortes chuvas que atingem a cidade da nesta terça-feira (13). A Prefeitura Municipal de Petrópolis acionou alerta de sirenes no bairro Independência com a ordem para que a população evacue suas casas e procure o ponto de apoio localizado na Escola Municipal Alto Independência.

Mais vídeo da chuva em Petrópolis pic.twitter.com/1WRCI4JRHK — Romulo Dias 🇧🇷✪ (@RomuloBDias) December 13, 2022

A Companhia de Trânsito e Transportes (CPTrans) fechoiu os trechos que apresentavam alagamento com formação de bolsões de água. Ficou interditada a via ao longo da Rua do Imperador, com trânsito impedido a partir da Casa D’Angelo. O órgão informou que a passagem dos veículos foi liberada com fechamento de apenas 15 minutos.

E Petrópolis segue alagada… Desde a tragédia de fevereiro, “quase nada” foi feito. Toda chuva forte como a de hoje, a cidade fica debaixo d’água. Vídeo de agora! pic.twitter.com/4SmHlXW9rd — Ramos (@RCFlapetropolis) December 13, 2022

“A chuva se desloca para o norte do estado, perdendo a intensidade. Para a próxima hora há previsão de chuva moderada no município de Petrópolis, divulgou o órgão.

Redes sociais Centro histórico de Petrópolis alaga com chuva (13.12.2022)

As fortes chuvas causaram uma inundação na cidade em fevereiro deste ano causando até mesmo mortes por afogamento no mesmo trecho deste alagamento nesta manhã. A Defesa Civil liberou liberou as atividades comerciais do Centro Histórico às 14h30, pois há previsão de redução na intensidade das chuvas.

Fonte: IG Nacional