Prevenção à obesidade tem acompanhamento de equipes multidisciplinares no Hospital de Base e Policlínica Oswaldo Cruz

No Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, 11 de outubro, o Governo de Rondônia orienta sobre hábitos que podem levar ao sobrepeso e destaca o serviço oferecido pelo o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HB e a Policlínica Oswaldo Cruz – POC, que realizaram entre 2022 a 2023, o total de 76 cirurgias bariátricas. As duas unidades de saúde executam o acompanhamento juntamente com uma equipe multidisciplinar de 25 pacientes pré-operatórios.

O cirurgião Oziel Moura, orienta para os perigos da obesidade e o serviço de procedimento cirúrgico, que é indicado apenas em último caso para os pacientes. “Existem várias medidas que evitam uma cirurgia bariátrica, como a mudança dos hábitos alimentares, que é um grande influenciador da saúde em nossa vida, exercícios físicos ou seja mudança de um cotidiano mais equilibrado”, afirma.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, Jefferson Rocha, destacou os investimentos na saúde do Estado. “Reformas e reestruturações estão ocorrendo no Hospital de Base com o objetivo de ofertar ainda mais atendimentos e suporte necessários para a população, com serviços especializados. Nossos profissionais estão qualificados e empenhados em oferecer um atendimento humanizado e com qualidade. O programa conta com especialistas e uma equipe multiprofissional à disposição para a população rondoniense”, garantiu.

SERVIÇO

Para o usuário Sistema Único de Saúde – SUS conseguir entrar no programa de bariátrica do HB, é necessário primeiramente se encaminhar para uma Unidade Básica de Saúde, onde o médico clínico realiza o encaminhamento, e a regulação entra em contato com solicitante para iniciar o tratamento, o acompanhamento inicial é realizado por uma equipe multidisciplinar da Policlínica Oswaldo Cruz – POC, onde tem em média a duração de dois anos.

Após o acompanhamento de psicólogos, nutricionista, clínico médico e endócrino e o paciente não obter resultados esperados, é feito o direcionamento para o procedimento cirúrgico, o qual realiza uma bateria de exames para avaliação de aptidão do paciente.

A paciente do programa, Daniela Andrade, que realizou a cirurgia há 2 anos, conta como o procedimento impactou no seu estilo e qualidade de vida. “Antes da cirurgia eu não gostava de sair, me arrumar e tinha muitos problemas de saúde, como diabetes e pressão alta, e atualmente tenho uma autoestima melhor e estou livre dos problemas de saúde que tinha. Fico muito feliz pela equipe que me acolhe até hoje. Mudou minha vida completamente”, disse.

Fonte: Governo RO