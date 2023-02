PREVENÇÃO DE ACIDENTES – Semusa inicia diálogo para renovação dos integrantes das CIPA’s

São cursos nas áreas da música, dança, artes visuais e teatro

Estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas do primeiro semestre do ano letivo dos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar (CMACE), que ofertam cursos livres de artes nas linguagens da música, dança, artes visuais e teatro. O chamamento público é realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e tem caráter unificado entre os três Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar, que são: Jorge Andrade, Som na Leste e Francisco Lázaro dos Santos/Laio.

Cada unidade possui cursos livres em diferentes linguagens. Podem participar alunos da rede pública municipal de ensino nos períodos matutino e vespertino, e jovens e adultos da comunidade em geral no período noturno. Os interessados deverão fazer a reserva através do preenchimento do formulário de inscrição on-line até o dia 17 próximo, e posteriormente efetivar a matrícula presencialmente na unidade escolhida.

Cada Centro de Arte disponibilizou um link próprio para inscrição on-line nos cursos apresentando os respectivos quantitativos de vagas disponibilizadas. Confira onde fazer as reservas:

CMACE Jorge Andrade – https://sites.google.com/view/cmacejorgeandrade/início

CMACE Som na Leste – https://bit.ly/centrosomnaleste

CMACE Francisco Lázaro dos Santos/Laio – https://cmacelaio.com

As vagas reservadas só estarão garantidas após o responsável apresentar todos os documentos de forma presencial. O candidato só terá direito a inscrever-se em apenas um curso (música, artes visuais, dança ou teatro), conforme disponibilidade de vaga. Fica vedada a inscrição em mais de um Centro de Arte. Ao final da inscrição, o candidato receberá em seu e-mail uma cópia de todas as informações preenchidas no formulário de inscrição que valerá como comprovante de reserva de vaga on-line do curso pretendido.

O período de matrícula será de 23 a 28 de fevereiro. As matrículas serão realizadas presencialmente no Centro de Arte pretendido. Informações sobre os documentos necessários para a matrícula e o quadro de vagas podem ser consultadas no Edital 01/2023/ Chamada Escolar dos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar – Semed/PMPV/2023.

Texto: Renata Beccária

Fotos: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO