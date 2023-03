PREVENÇÃO – Emdur realiza Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Objetivo é levar informações aos servidores sobre a prevenção de acidentes

Os colaboradores da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) foram convidados a participar da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), que iniciou na segunda-feira (6) e se estende até sexta-feira (10). O objetivo é levar informações aos servidores sobre a prevenção de acidentes, uso correto de EPIs e prevenção de doenças ocupacionais.

“Há uma legislação que determina empresas a realizarem a semana alusiva, e nós como empresa pública também temos o dever legal, entretanto, entendemos que isto é uma questão de cuidado com o colaborador. Temos trabalhadores que fazem trabalhos externos de grande valia para a sociedade, mas que são de alto risco, assim como a troca de lâmpadas e manutenção de energia elétrica. Por isso, é tão importante o debate deste assunto”, explicou o diretor técnico da Emdur, Eduardo Pires.

O evento é organizado e coordenado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Cipa). O evento é realizado em duas partes, acontecendo nos dias 6 e 10, atividades internas no prédio da empresa, e nos dias 7, 8 e 9, reuniões de palestras no auditório do Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO). Para estas, a Emdur disponibilizou veículos para o transporte dos colaboradores.

“Temos muitos servidores envolvidos no evento. Esta é uma semana extremamente importante em que estamos expondo conhecimentos com palestras e dinâmicas em alusão a saúde mental e física do servidor. Nossa equipe é composta por cerca de 140 colaboradores, entre trabalhadores, estagiários, aprendizes e reeducandos”, falou a vice-presidente do Cipa da Emdur, Manuela Torres.

