PREVENÇÃO – Prefeitura inicia levantamento para identificar risco de transmissão da dengue em Porto Velho

Preparativos estão sendo cuidados antes do início do ano letivo

A prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), intensificou os trabalhos na reforma e ampliação nas escolas da rede municipal de ensino da Capital e Distritos. Desde o ano passado, mais de cem unidades escolares passaram por algum tipo de adaptação ou construção. As obras incluem serviços de pintura, ampliação de salas de aula, troca de telhados, reformas de cozinhas e refeitórios, depósito de merenda, construções, iluminações, limpeza de áreas internas e externas, entre outras.

As escolas que ainda estão em fase de acabamento serão entregues nos próximos dias e a previsão é de que a maioria seja concluída ainda antes das aulas iniciarem. São unidades urbanas e rurais, tais como Escola Engenho do Madeira, Escola José Rodrigues, Emef Deigmar de Moraes Souza, Emef Jerusalém da Amazônia, Emef Nossa Senhora Aparecida, Emef Professor Manoel Granjeiro, Emef Santo Antônio, Emef União, Emef Encanto de Mutum, Emef Ermelindo Monteiro Brasil, Emef Henrique Dias, Emef Olympia Salvatore Ribeiro e Emef Progresso.

Com um programa intitulado “Gabinete Itinerante”, a Semed leva a titular da pasta, Gláucia Negreiros, cotidianamente para acompanhar os trabalhos realizados em cada unidade escolar. “A Prefeitura de Porto Velho continua com seus trabalhos de reformas e manutenção das escolas, sempre preocupada em continuar garantindo a educação de qualidade, uma marca da Administração nestes últimos anos. No programa Gabinete Itinerante a gente conversa com a comunidade escolar para saber se tudo está indo bem nas obras, do jeito que foi planejado”, comentou.

Segundo o Diretor do Departamento de Suporte Logístico Educacional, Augusto de Souza Leite, os investimentos são de cerca de R$ 30 milhões. “As reformas que estão sendo realizadas são custeadas com recursos próprios do município, demonstrando o compromisso com a dignidade do estudante e de todos os trabalhadores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem”, ressaltou.

O início do ano letivo em Porto Velho será no dia 8 de fevereiro.

