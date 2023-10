PREVENÇÃO Projeto Viva Bem realiza aulão especial em alusão ao Outubro Rosa

Organização levou em conta tempo médio de viabilidade e de registro dos negócios

No Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, celebrado na última quinta-feira (5), a edição mais recente do ranking do Centro de Liderança Pública (CLP Brasil) apontou Porto Velho como a segunda capital da região Norte com menor tempo para abertura de empresas e a primeira entre os municípios de Rondônia.

Para a elaboração do ranking, a CLP considerou o tempo médio na etapa de viabilidade e o tempo na etapa de registro. Na relação geral, Porto Velho figura na posição 60ª entre os mais de 5 mil municípios brasileiros, à frente até de grandes cidades com forte tradição no setor de serviços, como Manaus (AM) e São Paulo (AM).

A CLP Brasil é uma organização suprapartidária responsável, por exemplo, pela elaboração do Ranking de Competitividade dos Municípios.

Durante um evento organizado pela Federação do Comércio de Rondônia, na última quinta-feira (5), onde o secretário-geral de Governo representou o prefeito Hildon Chaves, o mesmo destacou os recentes esforços da Prefeitura para viabilizar a abertura de negócios no município.

“Desde a primeira gestão do prefeito Hildon, buscamos e conseguimos desburocratizar e viabilizar muito a vida de quem quer empreender no setor de comércio em Porto Velho. Para isso, simplificamos licenças e alvarás para atrair e motivar, ainda mais, novos negócios na capital”, avaliou Fabricio Jurado.

Em agosto deste ano, Porto Velho também conquistou outra importante colocação, desta vez na área de transparência pública, quando figurou no 5º lugar, entre as 26 capitais do Brasil, no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, elaborada pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

